Pesaro, 1 febbraio 2020 - Era nell'aria fin dalla prima mattina: il sindaco Ricci ha messo il post sul suo profilo. Offrendo alla capogruppo Francesca Frenquellucci di entrare nella sua giunta, con la delega di assessore dell'Innovazione. E i grillini, che finora erano all'opposizione, entrano in giunta comunale con il Pd.Frenquellucci dovrà occuparsi, come dice Ricci nel post, di "attività economiche, i servizi demografici, le reti informatiche e la città digitale, democrazia diretta, università. Tutte tematiche care storicamente al movimento di appartenenza".

La consigliera comunale grillina Francesca Frenquellucci, sentiti i consiglieri e gli attivisti del suo gruppo che "appoggiano in toto questa proposta", ha deciso dunque di dire di sì al sindaco Matteo Ricci. "Portare a compimento le promesse fatte ai cittadini è il nostro obiettivo questo assessorato dà la possibilità di realizzare altri punti del nostro programma e questa per me è la cosa più importante", spiega Frenquellucci dalla sua pagine Facebook.

Precisando però che questo passo "prescinde dalle decisioni che verranno prese per la prossima tornata elettorale regionale per le quali mi adeguerò alle scelte del Movimento 5 Stelle". Intanto, il neo assessore, nel ringraziare il sindaco "per le parole che ha speso nel presentarmi questa proposta che mi lusinga e mi riempie di orgoglio", precisa che "nasce dal lavoro svolto nell'ambito del laboratorio politico che è stato messo in atto qui a Pesaro cinque mesi fa e dai tanti progetti realizzati e da realizzare come quello dell'Università". Un "traguardo meritocratico", conclude.

Si tratta del primo Comune in Italia a stabilire questo accordo, che potrà avere conseguenze politiche anche sul fronte delle strategie delle alleanze per le regionali della prossima primavera. Alla Frenquellucci era stata già offerta una delega, nello scorso ottobre, per la creazione di corsi universitari a Pesaro, ma in quel caso la capogruppo restava solo consigliere con delega, senza diventare assessore. Questa ultima mossa di Ricci apre scenari politici del tutto nuovi. La delega di assessore al Bilancio (la casella diventata vuota da cui parte tutto questo rimpasto), visto il passaggio di Antonello Delle Noci alla presidenza di Marche Multiservizi, potrebbe essere affidata all'attuale assessore alla Sicurezza Riccardo Pozzi, ma la notizia in questo caso è da confermare.