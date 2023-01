Pd, Ricci: dibattito su regole assurdo, rinvio brutto segnale

Pesaro, 11 gennaio 2023 – Dure le parole del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, per cui il rinvio della riunione della direzione del Partito Democratico “è sbagliato, un brutto segnale”.

Il sindaco si è espresso a margine della commemorazione di David Sassoli avvenuta al Nazareno, sottolineando come la decisione di posticipare alle 19 la discussione sulle regole per le primarie, a causa del mancato accordo fra i candidati sulla possibilità di votare anche online, sia tutto ciò che i cittadini non vogliono dal partito dem.

La possibilità di far votare online oltre che nei gazebo divide il partito, con la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein e i suoi sostenitori favorevoli.

Spiega Ricci, sostenitore di Stefano Bonaccini come candidato alla segreteria del Pd, il rinvio è "tutto ciò che non serve e non dobbiamo fare per avvicinare gli elettori, gli elettori vogliono che parliamo di problemi, del caro benzina, delle promesse mancate di Meloni, della difficoltà di arrivare a fine mese, di come contrastare l'inflazione cosa che il governo non sta facendo, non un dibattito assurdo sulle regole che ha cominciato a stancare anche i militanti più stretti del partito".