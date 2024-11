Provincia, ecco le deleghe

Pesaro, 8 novembre 2024 – Il presidente Giuseppe Paolini ha firmato il decreto con cui ha conferito le deleghe ai consiglieri provinciali di recente eletti per il prossimo biennio, nominando contestualmente l’assessora di Fossombrone Laura Giombini alla vicepresidenza dell’Ente.

Ecco le competenze per materie: Programmazione scolastica, Ptc (Piano territoriale di coordinamento) e Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) al consigliere comunale di Urbino Oriano Giovanelli; Viabilità e Ambiente al vicesindaco di Mercatello sul Metauro Gabriele Giovannini; Edilizia scolastica al sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna; Pari opportunità e Personale alla consigliera comunale di Pesaro Anna Maria Mattioli; Programmazione strategica e Rapporti con enti locali e Regione Marche al sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli.

Le deleghe saranno esercitate per la durata dell’incarico dei consiglieri. Dice il presidente Paolini: «Scelte mirate per rendere la Provincia più efficiente, ma anche vicina ai cittadini e alle esigenze del territorio. Si tratta di persone che hanno sempre esercitato un ruolo significativo sia a livello amministrativo che sul piano sociale». Sulla vicepresidenza a Laura Giombini: «Pensavo da tempo a una donna per quella funzione. Ma è una decisione che deriva non solo dalla parità di genere ma anche dalle sue grandi capacità. Sono contento di averla al mio fianco». Aggiunge il presidente della Provincia: «Prima delle elezioni avevo proposto una lista unica. C’erano stati contatti, ma alla fine l’idea non è stata accettata e si è preferito andare su due fronti differenti. Dispiace perché si sarebbe potuto anche collaborare. Ma mi auguro che anche ora, come in passato, resti un clima costruttivo per il bene di tutta la Provincia».