I quartieri al voto a Pesaro: i risultati

Pesaro, 2 dicembre 2024 – Il centrosinistra perde il quartiere di Soria Tombaccia. La sfida che per il centrodestra sembrava numericamente e storicamente quasi impossibile, ovvero strappare al centrosinistra almeno uno dei quartieri, dopo che nel 2019 la compagine a trazione Pd aveva cannibalizzato ogni angolo della città, ha invece avuto ieri il suo colpo di scena.

Che si è materializzato in piazza Europa, nel seggio numero 9. Dove la lista “Ascoltiamo Pesaro” ha superato di 17 voti quella dei “Quartieri con Biancani”.

Non succedeva da 10 anni: nella corsa al governo dei quartieri il centrodestra era uscito sempre sconfitto dalla competizione elettorale.

Per trovare un precedente bisogna risalire alle vecchie circoscrizioni: nel ’99 infatti il centrodestra si aggiudicò Montegranaro-Muraglia e Centro-Mare-Baia Flaminia. Una doppietta che però stavlta non è riuscita, sebbene ci fosse qualche sentore e ben più di una speranza.

“Abbiamo costruito una buona lista – dice Dario Andreolli (Lega) – e avevamo il sentore che il quartiere di Soria Tombaccia fosse contendibile. Diciamo che abbiamo percepito un consenso, anche se lo scarto è di soli 17 voti. Poi certo, ci sono stati dei temi anche a livello urbanistico come ad esempio la variante di Soria che hanno scosso il quartiere, ma non credo che siano quelli ad aver inciso, quanto la qualità della nostra proposta e della nostra squadra”.

Ecco i consiglieri proclamati eletti a Soria per la lista ’Ascoltiamo Pesaro’: sono Clelia Bisello (351 voti); Gabriele Angelini (347); Ivan Laccetti (336); Maria Cristina Rovelli (335); Elena Sandroni (307); Marianna Mormile (306); Giorgio Panicali (295).

Per la lista ’Quartieri con Biancani: Paolo Guidi (313); Giulia Vitali (307); Riccardo Corbelli (306); Claudio Javier Venturelli (299); Franca Serafini (295).

“E’ una vittoria storica – la nota di ’Ascoltiamo Pesaro’ –: Una crescita evidente, che dimostra come il progetto civico stia radicandosi sempre più. Il risultato più significativo è senza dubbio la vittoria storica a Soria-Tombaccia.

Ma in quartieri come Mare-Porto e Villa San Martino, ’Ascoltiamo Pesaro’ è andata vicinissima alla vittoria, mancando l’obiettivo per poche decine di voti. Un altro traguardo storico è stato raggiunto al San Bartolo, dove Ascoltiamo Pesaro ha ottenuto l’elezione di tre consiglieri. Un risultato che rompe il lungo monopolio della lista “Il Faro””.

Da parte sua il sindaco Biancani rileva il buon dato dell’affluenza (6.921 elettori, pari all’8,7% a fronte dei 7.192 pari al 9,1% del 2019), rivendica una “scelta politica lungimirante” ma ovviamente riflette sul risultato.

“Soria va in mano al centrodestra per 17 voti, mentre la lista “il Faro” (che ha sostenuto Biancani sindaco – La marcia in più per Pesaro) sembra aver vinto sul San Bartolo. I restanti 10 vedono il primato della lista “Quartieri con Biancani”. Al momento, l’unico quartiere non ancora assegnato è Montegranaro e Muraglia, dove sembriamo comunque avanti”.

Infine i ringraziamenti, gli in bocca al lupo e una promessa: “Le istanze dei quartieri saranno una priorità per questa Amministrazione”.