Risultati ballottaggio Urbino per il sindaco: testa a testa tra Gambini e Scaramucci. La sfida in diretta

Urbino, 24 giugno 2024 – A 8 sezioni sezioni scrutinate su 20 a Urbino è teta a testa, dopo il ballottaggio: i risultati del primo turno di amministrative non sono stati risolutivi. Al primo seggio scrutinato, numero 1, era andato subito in testa Federico Scaramucci: 110 preferenze contro 88 di Maurizio Gambini. Anche al primo turno qui aveva vinto Scaramucci. Ottima l’affulenza pervenuta poco prima delle 16: 68,45%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto al primo turno. Poi al momento si sorpassano continuamente a vicenda.

La sfida è appunto tra l’uscente Gambini, che aveva ottenuto il 48% delle preferenze sostenuto da ‘Liberi per cambiare’, ’Urbino città ideale’ e ‘Centrodestra per Gambini sindaco’, e Scaramucci, a capo di una coalizione di centrosinistra composta da Pd, ‘Sinistra per Urbino’, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi sinistra italiana, ‘Urbino Bene Comune’, ‘Urbino città d’Europa’ ed ‘Urbino rinasce’ e che aveva raggiunto il 44,7% dei voti.

Quest’ultimo, inoltre, era riuscito a stringere un accordo con Maria Francesca Crespini della lista civica ‘Futura’, che aveva ottenuto 617 preferenze nel corso del turno elettorale dell’8 e 9 giugno.

Risultati ballottaggio a Urbino in diretta