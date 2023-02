Salvini fa le tagliatelle con le cuoche della festa di Novilara

atteo Salvini stende la pasta con le due cuoche della Festa di Novilara

Pesaro, 14 febbraio 2023 – “Gli ho strappato la promessa che quest’estate verrà a mangiare le tagliatelle dalla Maria a Novilara". Fabrizio Olivia, albergatore, ex presidente dell’Apa, si riferisce al ministro Matteo Salvini, che ha fatto una divertente comparsata nello stand delle Marche alla Bit (Borsa internazionale del turismo) a Milano.

"Ce l’ho portato io – racconta Oliva – ed è successo proprio nel momento in cui le donne di Novilara stavano stendendo la pasta a mano per la promozione di ‘Novilara arte e gusto’, la festa della tagliatella che quest’anno si terrà il 7, l’8 e il 9 luglio. Salvini è stato al gioco e si è messo a stendere la pasta insieme a due delle cuoche volontarie della nostra festa: Bruna e Silvana. E stato un successone perché in quei minuti si è radunata tanta gente nello stand delle Marche e poi le foto sono anche finite nei profili social del ministro".

Insomma, un momento divertente che si è trasformato in una simpatica vetrina per la storica festa di Novilara. A quel punto, però, Oliva non si è accontentato: "Gli ho detto che la prossima estate lo andrò a prendere a Milano Marittima e lo porterò a Novilara per assaggiare le nostre strepitose tagliatelle".