Il sindaco di Urbino Gambini ha revocato le dimissioni. Chiusa la crisi di maggioranza

Urbino, 19 marzo 2025 - "Questa mattina di prima ora ho protocollato la revoca delle mie dimissioni dalla carica di sindaco della Città di Urbino, presentate il 28 febbraio e comunicate lo stesso giorno in Consiglio Comunale". Lo ha annunciato il sindaco Gambini, chiudendo ufficialmente i 19 giorni di limbo per la città partiti con le sue dichiarazioni al consiglio di fine febbraio.

Aggiunge Gambini: "Questo è stato un periodo per me molto complesso a livello umano e istituzionale: sono consapevole che le mie dimissioni hanno creato disorientamento tra i cittadini, ma sono state la conseguenza estrema di una situazione che non era più sostenibile all'interno della maggioranza. La nostra città si trova ad affrontare un momento storico cruciale, per questo lazione amministrativa deve essere portata avanti con responsabilità e serenità, condizioni che erano venute a mancare impedendo, di fatto, la gestione efficace ed efficiente del governo comunale.

Negli ultimi giorni ho avuto confronti approfonditi con tutte le forze civiche e politiche di maggioranza, ho incontrato e chiarito la posizione dei nostri consiglieri e degli assessori. C'è stata una presa di coscienza seria degli errori commessi, forse anche non intenzionalmente, ma che comunque hanno creato delle profonde difficoltà nel governo della città. Oggi posso dire con convinzione che la maggioranza c'è ed è compatta"

Domani il sindaco, che oggi è fuori Urbino, incontrerà la stampa per fornire a voce ulteriori notizie e dare avvio alla ripresa del suo terzo mandato.