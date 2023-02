Spese sindaco Pesaro: ecco treni, taxi, alberghi, cene e viaggi

Pesaro, 4 febbraio 2023 – A Matteo Ricci toglietigli tutto, meno che il suo treno per Roma. Ci va in media tre volte al mese, spende 130 euro andata e ritorno, e il motivo principale è la riunione con l’Ali, autonomie locali italiane, di cui il sindaco di Pesaro è il presidente. Poi ci sono i motivi secondari, come l’Anci ma in particolare la Tv che frequenta dal vivo (ad esempio da Floris in studio martedì scorso) e anche da lontano con i collegamenti avendo conquistato ormai una certa naturalezza da telecamera. Spulciando il suo rendiconto annuale delle spese di trasferte e missioni pagate dall’amministrazione comunale (è un obbligo pubblicarle) si vede che dal 2019 al 2022 il barometro dei costi volge all’insù passando da 2.579 euro agli 8.112,26 euro rendicontati a dicembre 2022. Il cronoprogramma si basa su treni, taxi, hotel (80 euro la media) e pasti anche se c’è un mistero da risolvere proprio su ques’ultimi. Il sindaco a Roma o ovunque si trovi mangia poco o nulla. Ad esempio a settembre 2022, viaggio a Parma poi diretto a Roma per riunioni su Capitale della cultura ha speso in totale 12 euro di pasti. Nemmeno una pizza con...