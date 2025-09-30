Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Pesaro
PoliticaPesaro e il rebus dell’isolamento politico: appello al Governatore rieletto Acquaroli
30 set 2025
ROBERTO FIACCARINI
Politica
Pesaro e il rebus dell'isolamento politico: appello al Governatore rieletto Acquaroli

Matteo Ricci sconfitto da Francesco Acquaroli anche nella sua città si ritrova sempre più politicamente isolata e accerchiata da un centrodestra che al prossimo giro ritenterà l’assalto all’ultimo e resistente baluardo del Pd

Piazza del Popolo a Pesaro, la Biosfera (foto di repertorio)

Piazza del Popolo a Pesaro, la Biosfera (foto di repertorio)

Nel frattempo la città di Rossini continuerà a chiedere quella parità di trattamento che ritiene di non aver ricevuto negli ultimi cinque anni dalla giunta regionale più “meridionalista” che la Marche abbia avuto. L’oggettiva freddezza della Regione verso la Capitale della cultura 2024 è uno dei casi che da queste parti viene portata ad esempio.

Ma adesso la partita principale si gioca sul nuovo ospedale, tolto dalle grinfie della campagna elettorale: il centrodestra ha l’opportunità – ma a questo punto ora soprattutto il dovere – di fare ciò di cui per decenni si è solo parlato. E poi la galleria della Guinza, la grande e incompiuta dentro la Fano-Grosseto, per la quale è stato attivato il cantiere.

C’è chi dice, scherzando ma non troppo, che al Pd pesarese sia rimasta come unica chance per non ridursi all’irrilevanza nelle Marche, di giocare la carta dell’annessione all’Emilia Romagna. Poco più di una boutade, ma fa capire l’aria che tira.

© Riproduzione riservata