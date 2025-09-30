Pesaro e il rebus dell’isolamento politico: appello al Governatore rieletto Acquaroli

Pesaro, 30 settembre 2025 – Quando nel 2020 contribuì in maniera decisiva alla defenestrazione di Luca Ceriscioli, si narra che Matteo Ricci dicesse ai suoi: perderemo la Regione, ma non può essere un pesarese a perderla. Ora che il pesarese sconfitto è lui, battuto anche nella sua provincia, Pesaro si ritrova sempre più politicamente isolata e accerchiata da un centrodestra che al prossimo giro ritenterà l’assalto all’ultimo e resistente baluardo del Pd.

Nel frattempo la città di Rossini continuerà a chiedere quella parità di trattamento che ritiene di non aver ricevuto negli ultimi cinque anni dalla giunta regionale più “meridionalista” che la Marche abbia avuto. L’oggettiva freddezza della Regione verso la Capitale della cultura 2024 è uno dei casi che da queste parti viene portata ad esempio.

Ma adesso la partita principale si gioca sul nuovo ospedale, tolto dalle grinfie della campagna elettorale: il centrodestra ha l’opportunità – ma a questo punto ora soprattutto il dovere – di fare ciò di cui per decenni si è solo parlato. E poi la galleria della Guinza, la grande e incompiuta dentro la Fano-Grosseto, per la quale è stato attivato il cantiere.

C’è chi dice, scherzando ma non troppo, che al Pd pesarese sia rimasta come unica chance per non ridursi all’irrilevanza nelle Marche, di giocare la carta dell’annessione all’Emilia Romagna. Poco più di una boutade, ma fa capire l’aria che tira.