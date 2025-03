Urbino: Guidi, Carobini e Rossi si dimettono

Urbino, 15 marzo 2025 - Massimo Guidi, Gabriele Carobini e Silvia Rossi si sono dimessi da consiglieri comunali. Lo hanno annunciato stamattina nel corso di una conferenza stampa, a cui era presente anche lo stesso sindaco Maurizio Gambini.

Dimissioni annunciate

Dopo un lungo discorso su tutti i fatti successi in queste settimane, Guidi ha annunciato le sue dimissioni, già anticipate al sindaco un paio di giorni fa: “Tutte le cose che sono successe non mi hanno fatto avere dubbi, da giorni. Due giorni fa, senza alcuna trattativa, mi sono visto col Sindaco e gli ho annunciato di dimettermi da consigliere comunale, per tagliare qualsiasi discorso e per salvaguardare la mia dignità personale. E ho aggiunto che ci avrei tenuto che comunque anche Carobini e Rossi potessero scegliere in autonomia cosa fare come hanno fatto finora, al contrario di quanto è stato detto.”

La mia avventura è finita e auguro al sindaco un buon lavoro per la città. Ma proprio perché ora la situazione è più calma e chiara, lo invito a riflettere su ciò che è successo in queste settimane e a fare tesoro di quello che è successo”.

Reazioni e ripercussioni

A ruota, inaspettate anche da Guidi, le dimissioni egli altri due membri di Urbino Rinascimenti, che dunque finisce oggi la sua vita come gruppo consigliare. Per Rossi e Carobini, come per Guidi, ha "pesato tutto ciò che di brutto e pesante è stato detto su di noi. Non solo per quello che ha detto il sindaco, ma anche tante persone a lui vicine. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, ma la nostra intenzione non era in alcun modo di mettere sotto scacco nessuno, anzi era positiva e propositiva. Non andiamo via ma ci saremo sempre, come cittadini attivi e disponibili a collaborare”.

Commento del sindaco Gambini

Il sindaco Gambini ha preso atto delle decisioni, aggiungendo che crede “che ci siano anche altri che la devono fare”. Ma ha poi detto che al momento non ha preso alcuna decisione. Nel pomeriggio è prevista una riunione di maggioranza e poi si vedrà il da farsi.