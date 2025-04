Caso Vimini, terremoto in Comune: “Non poteva guidare le Fondazioni”. E adesso rischia anche Biancani

Pesaro, 3 aprile 2025 – Seduto su tre poltrone con i relativi poteri gestionali, Daniele Vimini non ci poteva stare e ora è arrivato il cartellino rosso da parte dell’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione. Lui l’ha fatto e, solo alla Fondazione Pescheria, negli ultimi due anni, fatta salva la sua buona fede, ha gestito circa 4 milioni di euro tra spese ordinarie e fondi straordinari per la Capitale della Cultura. Cartellino rosso non solo nei confronti del vicesindaco, assessore alla cultura, ex presidente della Fondazione Pescheria e attuale vertice del Rof, ma anche nei confronti del sindaco Andrea Biancani che lo ha riconfermato nella propria carica di presidente della Pescheria con il decreto 17 del 23 agosto dell’anno scorso.

Lo stop nei confronti del sindaco è previsto all’art. 18 del decreto legislativo 39/2013 che dice: "I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (…) e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza”. E quindi la sanzione colpirebbe anche chi lo ha nominato per ultimo, cioè il sindaco Biancani che, per tre mesi, non potrebbe firmare incarichi, secondo quanto riportato a pagina 22 dell’ordinanza Anac sottoscritta dallo stesso presidente Giuseppe Busia. L’ex sindaco Matteo Ricci, che aveva ugualmente attribuito quelle stesse cariche a Daniele Vimini durante la propria legislatura, non è colpito dalla sanzione e quindi la propria operatività è salva in quanto, nel frattempo, si trova a coprire il diverso incarico istituzionale di europarlamentare.

"Abbiamo ricevuto riscontro dall’Anac ad una nostra segnalazione del 3 ottobre del 2024 con la quale, in relazione all’incarico di Vimini, evidenziavamo una inconciliabilità di ruoli ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 39 del 2013 – ha illustrato la consigliera comunale Serena Boresta durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti dell’opposizione –. La norma, infatti, prevede l’impossibilità per chi ha rivestito ruoli (nei due anni precedenti e per quelli in corso, ndr) in giunta o in consiglio di assumere delle cariche all’interno di un ente privato a controllo pubblico. L’Anac ha riscontrato questa inconciliabilità e ciò comporta delle importanti conseguenze sotto il profilo della nullità di tutti gli atti che sono stati adottati sia dal presidente della Fondazione che da tutto il Cda. Ai sensi dell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo si prevedono anche le sanzioni a carico dell’organo che ha provveduto ad incaricare, senza rispettare l’articolo 7. Parliamo di nullità, cioè la più grave forma di invalidità degli atti. L’Anac ha chiesto l’adozione di una serie di provvedimenti che dovrà adottare il responsabile dell’anticorruzione del Comune e sono previste delle sanzioni (economiche, ndr) che andranno valutate anche sotto il profilo della Corte dei Conti”.

Accettando la nomina alla presidenza della Fondazione Pescheria, Vimini con atto notorio aveva dichiarato "di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità” previste per legge. Lo scorso 21 marzo, inoltre, Vimini aveva annunciato di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla presidenza della Pescheria. Con un post su Facebook aveva spiegato le ragioni del suo addio. “Questa mattina con un paio di settimane di anticipo rispetto alla scadenza prevista ho rassegnato le mie dimissioni dal ruolo di Presidente della Fondazione Pescheria. Ho scelto questa tempistica per consentire al sindaco di nominare un nuovo consiglio di amministrazione che potesse aprire la procedura di selezione del nuovo direttore nei tempi dovuti”.

Era dal 27 novembre 2024 che Vimini era a conoscenza dell’apertura di un procedimento a suo carico da parte dell’Anac tanto da chiedere di essere ascoltato il 17 dicembre 2024. Nelle sue difese prospettava “l’insussistenza di deleghe o ruoli gestionali”.