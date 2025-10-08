Sogni capitali e venti secessionisti, il voto accende il risiko dei confini

Pesaro, 8 ottobre 2025 – Per primo è partito Luca Serfilippi, giovane e rampante sindaco di Fano con la tessera della Lega. All’indomani delle Regionali, imbaldanzito dal risultato elettorale del centrodestra, ha rivendicato per la città della Fortuna un più degno ruolo istituzionale, che dal suo punto di vista poteva essere declinato solo in un modo: rendendo Fano capoluogo di provincia assieme a Pesaro e Urbino. Insomma da Pu a Puf, con tutto il carico di ironia e risatine che i pugliesi, con la ben più autorevole sigla Bat (Barletta-Andria-Trani, unico caso di provincia tricipite in Italia) si sono risparmiati.

Poi, quella che sembrava una spacconata, ha alimentato un dibattito che sta tenendo banco sulle cronache. E la provincia a tre teste, come un cerbero mitologico, non è sembrata un’ipotesi tanto inverosimile. Riaccendendo quel derby antico tra le due città più popolose della provincia: Pesaro, con i suoi 95mila abitanti, e Fano, con i suoi 60mila.

E se derby dev’essere, non mancano le tifoserie: da una parte Urbino, che con il sindaco Gambini (centrodestra) parla di “legittime aspirazioni fanesi” e rilancia, proponendo l’istituzione della doppia provincia, quella ’montana’ di Urbino e Montefeltro e quella ’costiera’ di Pesaro e Fano; dall’altra l’attuale presidente della Provincia Giuseppe Paolini (centrosinistra), che sferra l’affondo sarcastico: “Vogliamo fare la provincia dei Puffi? Pesaro, Urbino, Fano, e magari ci mettiamo dentro anche Fossombrone e Isola del Piano? Non siamo ridicoli”.

Ironia a parte, la verità è che dietro il ruolo di co-capoluogo non c’è solo un prestigio istituzionale, ma tutta una serie di fondi e programmi riservati ai capoluoghi: soldi veri, in grado di imprimere un’accelerazione a tanti investimenti nel campo della viabilità, delle scuole, dell’ambiente e della pianificazione territoriale. Insomma, la battaglia di Serfilippi contro il “pesarocentrismo”, che “lavora tanto per sé e poco per il territorio”, pretendendo di “decidere per tutti”, è una battaglia politica fino a un certo punto. Una battaglia che comunque si poteva fare soltanto oggi, oggi che Pesaro si trova in una posizione di isolamento politico del tutto inedita, pressocché unica enclave del centrosinistra in una provincia che naviga in un mare di destra, dove chi ha vinto ha a Fano il suo centro di potere e il suo asse strategico per Ancona.

Ma è anche, il revanscismo fanese, un tema caro nel sud della provincia, sin dalla precedente giunta Seri (centrosinistra). Un territorio che da sempre convive con il complesso della città ’cadetta’, la seconda della provincia, la terza delle Marche, che ha quattro volte gli abitanti di Urbino e che pure resta spesso esclusa dai grandi giochi.

Non è così per il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che si erge nel fin troppo facile ruolo del vecchio saggio: “La forza vera sta nel dialogo – predica – perché le due città, compresa Urbino, si devono confrontare sui temi strategici che interessano tutta la comunità. E intendo le infrastrutture, il problema idrico e quello dei rifiuti. Queste sono le battaglie comuni che vanno messe in campo”.

Che poi, a dirla tutta, “Puf” proprio non si può sentire.