21ª edizione Cristo Re Pesaro: Bacco 4ever apre i giochi

Ben 195 partite in programma per la 21ª edizione del torneo "Bacco 4ever", l’evento cestistico per eccellenza dell’estate pesarese, che si è apereto ieri pomeriggio alle 17 sui campi del Cristo Re. L’edizione 2023 occuperà le attenzioni degli appassionati della palla a spicchi di Pesaro e dintorni fino a domenica 23 luglio con la finalissima. Vinta lo scorso anno dagli "Stranger Drinks" che quali presentavano, tra gli altri, i lanciatissimi prodotti del vivaio pesarese Simone Giunta (in serie B con Avellino), Nicolas Alessandrini (pronto quest’anno ad affrontare la serie A2 con Orzinuovi) e il 2002 Lorenzo Calbini (sempre in serie B a San Vendemiano). Nonostante il torrido caldo di queste settimane, enorme è stata la risposta per le iscrizioni delle squadre aderenti al "Cristo" con gli organizzatori che hanno dovuto limitare a 40 le squadre partecipanti in modo da organizzare al meglio l’evento nonostante la pesante presenza dell’anticiclone "Cerbero". Novità esclusiva di questa edizione è che la squadra vincitrice del torneo, non solo porterà a casa il prestigioso trofeo, ma staccherà anche il pass per le finali nazionali di Rimini targate Red Bull Italia, in programma il 29 luglio.

Leonardo Selvatici