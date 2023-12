"A 79 anni insegno il calcio di una volta"

Quando la passione supera l’età. Firmino Pederiva di Rimini a 79 anni è ancora sul campo a insegnare calcio e soprattutto i valori dello sport con la stessa innata passione del ragazzino. Come calciatore, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juventus e calcato i campi anche della serie C con Spezia e Cosenza, a 23 anni fu costretto a lasciare a causa di un serio infortunio. Si è rimesso in gioco come allenatore (fu anche vice si Sacchi ai tempi del Rimini) e ora è il responsabile tecnico della Scuola calcio Aquilotti di Carpegna che partecipa con due squadre (Pulcini e Primi calci) ai campionati provinciali. Ne fanno parte 25 bambini delle classi 2014-2018, tutti del territorio. Pederiva è coadiuvato dall’ex giocatore di Riccione, Misano e Cattolica (e tante altre società) Mimmo Arcangeli e con i genitori parte attiva nell’organizzazione e nella gestione.

"Qui si fa un passo indietro rispetto alle scuole calcio moderne – racconta Pederiva – o almeno alla grande maggioranza di esse. Riscopriamo i tempi dell’oratorio, ovvero le grandi palestre dei futuri campioni, quando cioè non si usavano casacche colorate, cinesini, gli schemi erano di là da venire ma si lasciava libero sfogo alla fantasia e alla creatività del ragazzo, al suo istinto. Noi non vogliamo considerare i bambini come adulti in miniatura, farli prigionieri degli schemi. Non si impongono giocate, moduli, ma semmai si correggono i movimenti e gli errori. Il calcio è divertimento, si vinca o si perda non cambia nulla e tutti sono felici di essere scesi in campo. C’è un grande spirito di amicizia, tutti si vogliono bene".

Il responsabile generale è Adler Ducci, già vice presidente del Carpegna e poi dirigente: "Ho lasciato ogni incarico con la prima squadra perché questa avventura mi ha coinvolto a 360 gradi. Ho il figlio nel gruppo, ma se non ci fosse stato avrei dato ugualmente una mano perché abbiamo creato qualcosa di bello in paese. Qui c’è un forte spirito di gruppo, i genitori si rendono utili sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quello logistico e organizzativo".

Amedeo Pisciolini