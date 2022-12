A centinaia in strada per la gara di fine anno: traguardo e festa finale in piazza del Popolo

Cresce l’attesa per l’appuntamento di domenica 1° gennaio con la sedicesima edizione del "Giro di Capodanno", che vedrà la partecipazione di centinaia di Babbi Natale-runner provenienti anche dalle regioni limitrofe per l’organizzazione dell’Atletica Banca Pesaro-RG Infissi e il Comune di Pesaro. La kermesse (foto dello scorso anno) sarà un fiume di colori e divertimento che inonderà lungo il suo percorso, sulla distanza di 10 chilometri prima, le vie del centro storico e, poi, i viali del lungomare della città di Rossini. Il goliardico gruppo dei Babbi Natale si muoverà alle ore 11 da piazza del Popolo per animare dietro alla "Christmas safety bike" le strade cittadine fino ad arrivare in prossimità del teatro Rossini. A questo punto non ci sarà più l’obbligo dell’andatura controllata è inizierà la lunga volata finale che riporterà gli atleti in piazza del Popolo dove, sotto lo striscione dell’arrivo, saranno incoronati vincitori i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti. A fine manifestazione ci sarà spazio anche per fare un offerta in favore dell’Aido (Associazione italiana donatori organi) per regalare una speranza e un sorriso a chi è meno fortunato.

Leonardo Oliva