A Fano in scena la corazzata Puntopack Colorno

L’eccesso di foga difensiva ha forse precluso un risultato diverso ad una combattiva Essepigi Fano Rugby nel già di per sé duro banco di prova di Pieve di Cento, dove la formazione rossoblù è stata sconfitta per 18-5 dalla seconda forza del proprio girone della Fase Interregionale Promozione di C1. Effettivamente i padroni di casa hanno saputo approfittare delle superiorità numeriche determinate dai due cartelli gialli sventolati all’indirizzo dei fanesi, che hanno così chiuso l’andata di questa Poule al sesto posto senza riuscire a schiodarsi da quota 13. Domenica prossima scatterà subito il ritorno, che vedrà Gabriele Breccia e compagni finalmente di nuovo in campo sul terreno amico del "Falcone-Borsellino" anche se alle prese con un avversario almeno sulla carta proibitivo. Dalle ore 14,30 a Fano sarà infatti di scena la corazzata Puntopack Colorno, fin qui leader imbattuta del gruppo e reduce dal successo per 33-19 sulla Polisportiva Abruzzo Chieti.

"Domenica contro il Colorno mi aspetto una conferma a livello di attitudine e di combattività, che i ragazzi hanno dimostrato a Pieve di Cento al di là della sconfitta – spiega il coach della Essepigi Walter Colaiacomo –. Da questo punto di vista la partita è stata infatti molto positiva, come anche per l’opportunità che abbiamo avuto, complici alcune defezioni per infortunio, di poter dar spazio a giocatori che fino a questo momento della stagione ne avevano avuto di meno ed anche di portare in campo un altro ragazzo dell’Under 19. Ovviamente però dovremo pure cercare di migliorare alcune cose che invece non sono andate: una sicuramente riguarda la disciplina, perché a causa di due cartellini gialli abbiamo giocato 20 minuti con un uomo in meno e questo alla fine è stato decisivo avendoci limitato molto. Oltre ad evitare certi eccessi di foga, dovremo poi migliorare delle scelte di gioco nelle quali siamo stati troppo precipitosi".

b.t.