A Fano, Villa Musone: l'Alma a due ruote fa un figurone

Sta per volgere al termine un’annata ricca di podi e piazzamenti per i Giovanissimi della Scd Alma Juventus, reduci dalla loro penultima uscita. A Villa Musone il gruppo seguito dal diesse Giovanni Ambrosini ha infatti riportato dei risultati importanti, oltre ad essersi guadagnato, in virtù dei suoi 14 ciclisti in erba ai nastri di partenza, il primo premio per numero di partecipanti all’evento. Ginevra Agostini era l’unica femmina della categoria G1, dove però è giunta addirittura seconda assoluta precedendo al traguardo proprio il compagno di squadra Nicholas Vegliò. Tra i G3 nuova vittoria per Marco Ringhini, quinta posizione per Davide Leonardi e sesta per Tommaso Dominici. Tra i G4 successo solamente sfiorato per Davide Giannetti, secondo davanti all’altro arancio-aragosta Sami Dahani. Tra i G5 incoraggiante debutto per Matteo Costantini, mentre Nico Fossa ha fatto registrare segnali di crescita. Tra i G6, infine, Simone Ringhini e Riccardo Agostini hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto. E’ stato invece Luca Nicoloso il più incisivo degli Allievi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, che hanno visto i loro ragazzi dividersi domenica per prendere parte a due differenti gare. Nella corsa disputatasi a Vila Musone di Loreto, sviluppatasi ad una ragguardevole media di quasi 44 kmh, Nicoloso si è aggiudicato la volata a tre alle spalle dei fuggitivi Alessandro Battistoni della Civitanova Bike Academy e Teo Lancioni e Simone Sasso della SC Pedale Chiaravallese. Da evidenziare anche l’apporto del resto della comitiva fanese, che ha dimostrato ancora una volta unione di intenti. Bene in particolare Omar Dahani e Matteo Magnoni, che venivano da uno stop di una quindicina di giorni, oltre che i soliti Diego Tinti e Tommaso Arduini.

b.t.