A Mercatello la palla scotta

Prima categoria (girone A). Questo il programma (ore 16): Mercatellese-Santa Veneranda: divise da un punto si giocano molto in chiave salvezza. Laurentina-Pesaro Calcio; Maior-Real Altofoglia; Osteria Nuova-Nuova Real Metauro; Lunano-Falco Acqualagna, gara per i quartieri alti. Tavernelle-Athletico Tavullia, match per opposti obiettivi. Vismara-Audax Calcio. Sfida tra due compagini che stano attraversando un buon momento di forma. Domani si gioca alle ore 16,30 la gara Avis Montecalvo-Unione Calcio Pergolese.

Coppa Marche 1ªcategoria. La finalissima di Coppa Marche di Prima categoria tra Appignanese-Vismara 2008 si giocherà mercoledì 26 aprile alle ore 20 nel Campo federale "G.Paolinelli" di Ancona. Gara unica e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà a battere i tiri di rigore.

Seconda categoria (girone A): Atletico Luceoli-Avis Sassocorvaro (ore 14,30, foto Latmer dell’ Atletico); Casinina-Carpegna (ore 16); Isola di Fano-Vis Canavaccio (ore 16); Monte Cerignone Valconca-S.Cecilia Urbania (ore 16); O.Macerata Feltria-Peglio (ore 15); Valfoglia Tavoleto-Vadese (ore 16); Viridissima Apecchio-Piandirose (ore 16). Domani Schieti- Ca Gallo (ore 16,30). Nel girone B si giocano oggi tutte le 8 partite: Csi Delfino-Real Gimarra (ore 14,30); Hellas Pesaro-Della Rovere (ore 14,30); Monte Porzio-A.River Urbinelli (ore 14,30); Pontesasso-Arzilla (ore 16); Senigallia-Muraglia (ore 15); Torre San Marco-Villa Ceccolini (ore 16); Tre Castelli-Marottese Arcobaleno (ore 16); Usav Pisaurum-Cuccurano (ore 16).

am.pi.