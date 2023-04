"A Napoli decideranno mentalità e fame"

Visconti, il ritorno alla vittoria quali sensazioni ha portato dentro lo spogliatoio?

"A prescindere da chi hai battuto, fa morale. E ci serviva, perché era da tanto tempo che la cercavamo e sembrava non arrivare mai nonostante il nostro impegno. Ci darà la carica per le prossime due partite".

Il minutaggio è aumentato: contento?

"Non è tanto questione di minuti, ma di riuscire a dare un contributo significativo alla squadra e sentire di essere stato in campo in un momento importante è quello che gratifica un giocatore. Oggi tutti abbiamo ben chiaro qual è il nostro ruolo all’interno della squadra e ognuno deve pensare a fare la sua parte: che siano 5’ o 20, in quei minuti lì devi sparare tutto ed è quello che ho cercato di fare durante la stagione. Mi sento di essere riuscito a dire la mia".

Come ha fatto a conquistare così il pubblico?

"Sono un tipo espressivo. Penso che da fuori si veda quanto ci tengo e io da dentro il campo noto quanto ci tengono i tifosi, per cui mi piace riuscire a creare un legame. Chiaro, anche i miei compagni ci tengono, ma è una questione caratteriale, che in casa aiuta e fuori un po’ meno, come si è visto a Treviso dove mi hanno beccato. Ma è il mio modo di essere, il feeeling con la gente nasce da qui".

Repesa ha sottolineato che il trio di esterni italiani ha girato la partita in difesa: una bella conferma, no?

"Sì, sento di essere cambiato in questa stagione, sono più completo, come mi ero ripromesso. E’ incredibile che sia io a dirlo, ma molte volte le nostre partite sono svoltate difensivamente, ricordo ad esempio quelle con Verona e Brescia. Ne parlavo con Repesa in questi giorni, con Trieste abbiamo segnato di più rispetto alle ultime gare ma tutto è arrivato dalla fiducia che avevamo in difesa, quando fermi il tuo avversario anziché subìre ad ogni azione poi vai più carico in attacco".

La trasferta di Napoli?

"Partita tosta. Ci ritroviamo nella stessa situazione vissuta a Treviso: loro si devono salvare a tutti i costi e gli servono questi due punti, ma a noi servono per raggiungere i playoff. Difesa, mentalità, concentrazione, fame: il successo di una o dell’altra si gioca su queste componenti". Elisabetta Ferri