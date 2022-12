"A questo Fano mancano ottocento milioni"

Il Fano chiude il 2022 e il girone d’andata all’ottavo posto in classifica con 23 punti, a cinque lunghezze sia dai playoff che dai playout. È l’occasione per tracciare un bilancio di tutto l’anno con il presidente del club granata Mario Alessandro Russo.

Presidente che bilancio fa di questo primo intero anno a Fano?

"La prima parte ci ha visti parecchio in affanno con una salvezza guadagnata all’ultimo respiro. Abbiamo cercato di ripartire per tempo, con un minimo di organizzazione, grazie ad un gruppo di appassionati fanesi e a un vicepresidente come Mattucci che vuole bene a questo Fano, con Pantaleoni e Crespi che hanno rimesso in piedi il settore giovanile, cercando ragazzi non solo proponibili per la prima squadra, con un Comitato che ci è stato vicino. Forti dell’esperienza dell’ultimo campionato direi che siamo partiti avvantaggiati e l’inizio è stato positivo poi queste ultime settimane ci hanno fatto mangiare un panettone in agro-dolce".

Quello dei giovani è un aspetto che finora sembra dare risultati…

"È un preciso segnale che vogliamo dare alla città e ai tifosi. Fano è una piazza blasonata che ultimamente però non possiede le condizioni per poter ambire a campionati nelle serie importanti. Dovendo perciò ragionare nel medio periodo – a meno che non arrivi l’americano di turno o un arabo o un fondo – per renderlo sostenibile è necessario un minimo di organizzazione con infrastrutture adeguate e ovviamente puntando forte sul settore giovanile. Con la prospettiva di costruire un nocciolo duro di giovani che duri qualche anno, anche quando saranno diventati over".

L’Alma è prima nella classifica dei giovani impiegati…

"Al di là del premio giovani, è importante attrarre un gruppo sul quale costruire un senso di appartenenza. Tommasino, il portiere, è di Fano, come Mistura e Mancini, Urbinati è di Marotta, Schiaroli è di Fossombrone, per dire che di tutta la difesa solo Bonacchi viene da fuori. Così pure a centrocampo con Zingaretti, Serges e gli altri ragazzi più giovani… Tutta gente della zona che può costituire una base sulla quale ogni anno innestare qualche pezzo forte esterno".

Risparmiando così sulle spese…

"Questo vuole essere un segnale positivo, pur tra mille difficoltà. Un campionato come questo costa sul milione di euro. Tra sponsor e incassi arriveremo a circa 200mila euro. Per quanti anni crede che si possano buttare soldi così? Se non si crea allora un senso di comunità, un gruppo, se non riusciamo a far maturare i ragazzi allora bisogna solo sperare che arrivi l’americano di turno".

La delusione più grande provata quest’anno?

"Sincero, la cosa che mi ha fatto più male sono state le scritte offensive sui muri dello stadio".

Invece la soddisfazione più grande?

"Il lavoro che stiamo facendo, la vicinanza di fanesi come Gualandi, Alessandrini, Orciani, scaturita in amicizia, vedere poi questi ragazzi del 2005. Sono piccole soddisfazioni".

Per il 2023 cosa aspettarsi?

"A gennaio di sicuro l’arrivo di una punta under, poi la salvezza il prima possibile".

Silvano Clappis