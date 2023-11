A Reggio Emilia si giocherà di sabato

Un altro passaggio televisivo per la Caegna Prosciutto che anticiperà la 10ª giornata giocando sabato 2 dicembre a Reggio Emilia per la diretta di Eurosport 2 (ore 20.30). Nelle prossime due gare che chiuderanno invece il mese di novembre, la squadra biancorossa sarà sulla piattaforma di Dazn: l’ottava giornata è in programma domenica prossima a Cremona (ore 19,30), mentre alla nona si tornerà alla Vitrifrigo Arena per la sfida con la Nutribullet Treviso (ore 19). La trasferta in casa della Vanoli si annuncia impegnativa: la matricola lombarda si segnala infatti come il terzo miglior attacco della serie A con 89,6 punti di media segnati. Dopo l’exploit contro la Virtus della scorsa settimana, ha venduto cara la pelle a Brescia, mettendo in evidenza un asse play-pivot efficace formato da Zegarowski e Golden. Il play sta tirando col 58,6% da tre punti.