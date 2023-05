A ruba i biglietti che costano 10 euro

C’era ressa ieri da Prodi Sport per accaparrarsi gli ultimi posti di tribuna a soli 10 euro grazie alla promozione "Porta un amico" che consente agli abbonati per la stagione 202223 di ’presentare’ un’altra persona che che può usufruire dello sconto nel settore da cui si ha la visuale migliore. Probabile che quando saranno terminati altri si dirigeranno sulla gradinata che viene venduta a 10 euro (biglietto intero) e a 5 euro il ridotto. Oggi Prodi Sport è aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. La speranza è che il pubblico possa fare il miracolo di rivitalizzare la squadra, apparsa un po’ scarica nelle ultime settimane, con difficoltà di tenuta sui 40’. Molto dipenderà anche dalle notizie che arriveranno da Scafati, dove Brescia deve vincere per confermare il suo posto nei playoff mentre i campani lotteranno per salvarsi. Anche Tortona giocherà con un orecchio a Milano, dov’è di scena Sassari che può contenderle il terzo posto grazie al confronto diretto a favore.