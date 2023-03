"A San Giuseppe contati, un vero disastro"

Mister Colini vede nero. E come biasimarlo. Quest’anno non ha mai avuto la squadra al completo. L’Italservice oggi alle 16 gioca in trasferta contro il San Giuseppe una partita da vincere per provare a restare appesi al sottile filo dei playoff. Ma la sconfitta di sabato pomeriggio a Ciampino è stata una batosta davvero pesante. Due gare contro due dirette concorrenti alla corsa alle prime otto posizioni. "Allora bisogna dire bene le cose come stanno le cose – esordisce il tecnico degli scudettati –, il discorso è che in terra laziale abbiamo provato a vincere, ma alla fine abbiamo perso all’ultimo secondo. Ma il morale è basso perché c’è gente che si è infortunata per l’ennesima volta. Noi speravamo dopo questa sosta del campionato di avere per la prima volta tutti a disposizione, invece ci troviamo ancora una volta a a ranghi ridotti. Si sono infortunati tra l’altro da soli durante gli allenamenti. E saremo anche senza Tonidandel che nell’ultimo turno è stato espulso. Anche contro Aniene eravamo senza Dalcin e con Canal che si è fermato a metà partita". L’allenatore dei biancorossi è preoccupato: "La situazione adesso è molto grave, questo bisogna dirlo, la squadra sa già che dovrà fare probabilmente i playout e quindi bisognerà a questo punto dimenticare tutto il resto e pensare a lottare anche se il morale è basso perché ovviamente siamo costretti da tutta la stagione a giocare partite in queste condizioni di emergenza. Oggi a San Giuseppe andiamo in casa di una delle squadre più in forma del campionato senza quattro elementi, quindi questa situazione è molto grave, bisogna che tutti quanti si rendono conto che la nostra situazione è molto delicata e la classifica difficile". Colini chiude: "Ci resta la Coppa Italia che a questo punto andiamo a giocare a fine marzo con queste problematiche. Alla vista dei nuovi infortuni francamente non sappiamo più che pesci pigliare. Questa è la nostra situazione allo stato attuale".

Beatrice Terenzi