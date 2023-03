A Sant’Orso derby di punta

Oggi per la settima giornata del campionato di promozione si giocano cinque partite, tutte con inizio alle ore 15. Questo il programma.

Osimo Stazione- Valfoglia. "Affrontiamo un avversario ostico- dice il dg del Valfoglia Andrea Rossi- che fa del collettivo la sua arma migliore. L’Osimo Stazione è squadra di ‘gamba’, con una buona organizzazione di gioco. Noi non siamo in un gran momento generale e per raccogliere qualcosa dovremmo dare tutti il cento per cento. Assente per squalifica Aiudi". Arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno. San Costanzo – Barbara. "È una partita per noi importante – osserva il diesse del San Costanzo Vagnini-ma nello stesso tempo difficile, affronteremo tra l’altro un avversario che in settimana ha cambiato allenatore, quindi alla ricerca del risultato. È vero che noi veniamo da un momento tutto sommato positivo e questo dà fiducia, ma è altrettanto vero che dovremo giocare con molta intelligenza, essere molto pragmatici per portare a casa il risultato, i ragazzi stanno sempre lavorando bene e l’hanno fatto anche durante la settimana dimostrando una serietà molto alta nei confronti della società e del campionato e questo ci rende orgogliosi. Io spero che avendo lavorato bene oggi ci siano i frutti, Il Barbara ha giocatori importanti per la categoria, io però conto molto sulla volontà e la determinazione dei ragazzi per riportare a casa un risultato positivo". Arbitro Francesco Lombi di Macerata. Sant’Orso- Fermignanese. Derby importante per la classifica di entrambe. Pierangelo Fulgini allenatore del S.Orso: " Non sarà una partita facile quella con il Fermignano che è un’ottima squadra con dei giocatori importanti e che ha vinto le ultime tre trasferte consecutive, quindi noi dobbiamo essere attenti e bravi a fare una prestazione all’altezza della situazione". Marco Teodori trainer della Fermignanese: "Il Sant’Orso è una squadra che ha buoni valori individuali e giocatori di grande esperienza. Sta disputando un ottimo campionato e noi oggi dovremo dare il nostro meglio per poter fare punti in un campo che per via delle ultime piogge sarà sicuramente molto pesante". Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Urbania- Vigor Castelfidardo. "Partita complicata contro una squadra accreditata inizialmente come una delle favorite e formata da giocatori di qualità. - dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi- Al di là dell’avversario l’Urbania deve continuare a fare risultati e prestazioni". Arbitro Andrea Eletto di Macerata. Villa San Martino- Portuali Calcio Ancona. Il diesse del Villa San Martino Luca Bocci così presenta la partita: "Affrontiamo una squadra forte sotto tanti punti di vista, con una rosa completa di qualità e quantità, non a caso sono due anni che lottano per salire di categoria. All’andata fu probabilmente la nostra miglior partita fino a qui, speriamo di replicarla e regalare una gioia al nostro pubblico". Arbitro Amir Bardi di Macerata. Le partite di domani (domenica): Biagio Nazzaro –Gabicce Gradara. Gara importante tra due squadre che hanno opposti obiettivi. Cagliese-Mondolfo Marotta. Derby sentito e anche questi importante per la graduatoria. K Sport Montecchio- Moie Vallesina. C’è voglia nella capolista di raccogliere il massimo dei risultati.

Amedeo Pisciolini