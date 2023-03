A Sport Village l’oscar delle marchigiane

Nello scorso weekend si è realizzato un altro grande risultato sportivo per Sport Village Banca Di Pesaro. Infatti a Fabriano si sono svolti i Campionati Regionali Invernali Assoluti della Federazione Italiana Nuoto e la società che ha come simbolo la V arancione si è laureata la squadra più forte della regione Marche. Un traguardo che è la somma di tutti i positivi risultati degli atleti pesaresi che hanno partecipato all’importante manifestazione. "Dieci anni di vita sono bastati per ottenere il massimo risultato in ambito regionale grazie anche al proficuo sodalizio con Team Marche.

Una collaborazione preziosa che vede Pesaro lavorare in sinergia con altre realtà del territorio regionale", sottolinea il presidente Andrea Sebastianelli che alla fine è stato molto soddisfatto anche guardando indietro negli anni a tutti i sacrifici fatti. A tutte le volte che la strada è stata ricca di ostacoli, ma Sport Village non si è arreso e ha continuato a operare. "Sport Village Banca di Pesaro ringrazia tutte le atlete e gli atleti per l’impegno e la volontà messi in atto in questo scorcio di stagione – continua il massimo dirigente del club di nuoto di Pesaro -, qualità assolutamente indispensabili per ottenere questi risultati e ringrazio anche e soprattutto i tecnici Alessio Mancioppi, Andrea Sartini e Samuele Simoncelli di Pesaro, Andrea Cavalletti di Moie, Marco Mancini di Osimo, Carlo Arepuga di Jesi e Antonio Perna di Falconara". Sebastianelli ha anche un ringraziamento speciale: "Infine per ultimo, ma non per questo meno importante, un grazie va a tutti i genitori che ci hanno dato fiducia nell’affidarci i loro piccoli grandi atleti". La stagione è appena iniziata. Ci sono altri appuntamenti e altre gare da vivere. La società del parco della pace di Pesaro continuerà la sua attività con passione e professionalità.

b.t.