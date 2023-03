A Urbania è scoppiata la passione sottorete

Nell’anno delle celebrazioni del cinquantesimo, l’Asd Volley Urbania sta vivendo un vero boom a livello di partecipazione ed iscrizioni di ragazzine alla propria attività giovanile. Mai come quest’anno la società ha potuto contare su numeri che superano di molto le 100 unità. Probabilmente i 50 anni di attività unito ai successi delle nazionali maschile e femminile hanno dato nuova linfa al movimento pallavolistico durantino. La società, guidata dalla presidentessa Elsa Rossi, è riuscita a costruire un gruppo di allenatori valido e coeso composto tra l’altro da diverse giocatrici ed ex giocatrici. Ecco quindi Chiara Serafini e Giovanna Rigucci che seguono le più piccoline, per passare poi ai vari gruppi che arrivano fino all’Under 13. In questo settore Valerio Mariotti insieme a Giorgia Rossi e Federica Baffioni curano l’ingresso delle giovani atlete nei primi campionati under. L’under 14 è seguita invece dal capitano della serie C Veronica Violini. La veterana dei campi di serie C segue le giovani atlete con grinta ed attenzione. Un buon quinto posto al torneo internazionale di Fano, una prima fase chiusa al secondo posto e l’accesso ai quarti di finale del campionato dell’Under 14 fa ben sperare per il futuro di un gruppo che potrebbe dare molto. Anche l’Under 18 è guidata da una ex giocatrice, Catia Panichi, una delle artefici dei successi dell’Urbania Rossa di Fontanella.

"Catia in estate ha accettato di tornare al palazzetto ma come allenatrice – racconta il dirigente storico Loris Violini –. Con il suo contributo fatto di passione, grinta e tecnica il gruppo Under 18, nel quale milita anche la figlia Annalisa, sta attualmente occupando il secondo posto nel girone dietro solo alla corazzata Virtus Fano". Da segnalare anche il fatto che due ragazze inserite in pianta stabile nel gruppo della prima squadra di serie C, Vittoria Baffioni ed Anna Serrandrei, si stanno facendo onore tra le fila della Under 16 della Megabox. "Per quello che riguarda invece la prima squadra, ancora buone notizie – continua Violini – la compagine milita nel campionato di serie C dal 2015 e dopo un quarto posto nella prima fase, la compagine guidata dal durantino Matteo Bravi si è garantita l’accesso al girone promozione. Un risultato sicuramente prestigioso che nelle ultime stagioni è diventato una consuetudine. L’obiettivo sarà quello di disputare i playoff anche se non sarà facile dato che la stagione è stata costellata da diversi infortuni che hanno condizionato i risultati". Dunque tanta soddisfazione per una società che al di là dei risultati sportivi, vive un momento di grande entusiasmo, grazie soprattutto alle tante famiglie che supportano e partecipano alle attività.

b.t.