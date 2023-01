A Urbania è spettacolo di reti. Cagliese, che capolavoro

URBANIA

2

GABICCEGRADARA

2

URBANIA: Ducci, Rossi, Aluigi (43’ s.t. Ruci), Catani (14’ s.t. Braccioni), Giovanelli, Temellini, Pagliardini, Franca (37’ s.t. Pennacchini), Fraternali, Paradisi, Sema (20’ s.t. Monceri). All. Omiccioli

GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (19’ s.t. Gabrielli), Betti, Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti, Morini, Capi (19’ s.t. Donati), Mani (35’ s.t. Montebelli), Pierri (35’ s.t. Ulloa). All. Vergoni RETI: Pierri 26’ p.t., Fraternali (R) 39’ p.t., Temellini 45’ p.t., Grandicelli 1’ s.t.

ARBITRO: Ferroni di Fermo

Sono gli ospiti a partire meglio con Mani che si crea la prima palla gol della partita dopo una serpentina tra le fila biancorosse. Da pochi passi, spara forte su Ducci che salva miracolosamente. Passano pochi minuti e Pierri porta in vantaggio il Gabicce: dopo un duello con Rossi, l’esterno trova un gol d’autore con una pennellata a giro. La reazione dell’Urbania è rabbiosa. Da un fallo su Aluigi scaturisce il calcio di rigore. Fraternali dagli undici metri spiazza il portiere. Pochi istanti dopo è di nuovo Fraternali con un’incornata a impensierire Renzetti che smanaccia in corner. Nel conseguente angolo, il portiere ospite esce rovinosamente e Temellini non deve far altro che insaccare di testa. La ripresa parte subito forte: Grandicelli sfrutta una disattenzione in uscita dell’Urbania e perfora Ducci. Da lì in avanti è un forcing dei durantini alla ricerca del vantaggio.

Andrea Alessandroni