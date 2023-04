"Abbiamo mollato sul più bello Ma non è ancora finita, testa alta"

I rimpianti sono enormi, ma bisogna essere obiettivi: la Vuelle non ha saputo gestire il vantaggio guadagnato con merito fra secondo e terzo quarto. Coach Repesa lo ammette e sottolinea dove e come è scivolata via la possibilità di risorgere.

"Abbiamo perso la partita quando siamo andati a +11: l’abbiamo persa per un mancato rientro in difesa, per un tagliafuori non eseguito, per un tiro selezionato male, pensando che la vittoria era già in pugno. Invece Treviso è riuscita in poche azioni a rientrare in partita, ribaltandola completamente. Mi dispiace - dice Repesa -, ma quando si entra nell’ultimo quarto in parità poi il pubblico conta molto: per la spinta che gli ha dato è stato non solo il sesto ma anche il settimo giocatore di Treviso. Hanno vinto meritatamente e gli faccio i complimenti".

Non si arrende però Repesa e invita la sua truppa a non mollare, anche perché le sconfitte di Trento e Brescia tengono ancora Pesaro dentro le prime otto. "Non sono soddisfatto dei primi 5 minuti in cui abbiamo subìto 22 punti e nemmeno degli ultimi 12 per quello che ho già detto, mentre tutto il resto è stato decisamente meglio. Testa alta, dobbiamo tornare in palestra con energia positiva, per noi l’obiettivo rimane quello di provare a raggiungere i playoff, non sarà facile ma ci crediamo e garantisco che ci proveremo". Poi chiude con un parere sul metro arbitrale: "Se posso dire una cosa, con rispetto, ma il criterio non mi è piaciuto, a guardare i falli sembra che noi siamo stati molto più aggressivi, con 26 falli commessi e loro 15, e solo 5 tiri liberi a nostro favore contro i loro 25. Penso che ci voleva un po’ più di concentrazione da parte di tutti".

Mentre Nicola è quasi emozionato, occhi lucidi a caldo ai microfoni di Eleven Sports per il coach della Nutribullet, anche perché la sua truppa era stata contestata in settimana e ha dato una bella risposta: "La mia squadra ha avuto le palle - dice - aveva voglia di fare e dimostrare che non bisogna parlare troppo presto, quando è ancora tutto da decidere. Ci sono ancora tre partite davanti e questi ragazzi si spaccano le ossa pur di riuscire a fare bene". Il protagonista della rimonta è stato Sorokas, con 10 punti nel momento cruciale: "Abbiamo resistito nel momento più difficile restando uniti - dice il lituano -. Sul -11 la potevamo ribaltare solo con la difesa e abbiamo scelto un quintetto più piccolo per essere più aggressivi. Poi, una volta riacciuffata Pesaro, il palazzetto si è incendiato. Brave anche le nostre guardie che nella ripresa hanno giocato per la squadra coinvolgendo tutti".

e.f.