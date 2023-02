"Abbiamo sofferto 20-25 minuti ma credo sia una vittoria meritata"

Che per il Fano questi siamo tre punti d’oro basti vedere la faccia rilassata di mister Andrea Mosconi (foto) quando si presenta in sala stampa. "Partita sbloccata all’inzio – esordisce subito il tecnico granata – dopo si è complicata perché è normale che loro ci mettessero un po’ sotto, però noi siamo stati bravi a giocarla bene tecnicamente. Abbiamo sofferto 20-25 minuti perché non riuscivamo a salire, alla fine però credo sia una vittoria meritata. Abbiamo vinto una gara spartiacque dove era importantissimo portare a casa i tre punti". E lo ribadisce: "Belli o brutti, alla fine contano i punti". Poi elogia i suoi, dal rientro di Capezzani alla soddisfazione per la spavalderia di Brunetti. "Le case partono dalle fondamenta, se lavoriamo a livello difensivo – continua mister Mosconi – possiamo creare qualcosa e in queste ultime quattro partite abbiamo subito gol solo contro il Trastevere ingenuamente. La difesa in questo campionato fa la differenza, anche se noi facciamo un calcio diverso". Si guarda alla classifica col Fano nei playoff. "Questa partita ci deve dare forza per il futuro, noi dobbiamo arrivare il prima possibile alla salvezza, poi vediamo". Mister Davide Ciampelli commenta la terza sconfitta consecutiva: "Partita equilibrata contro una squadra contro la quale è molto difficile giocare. Una sconfitta che rispecchia il nostro momento perché abbiamo preso due gol su due errori certamente evitabili all’interno di una prestazione però buona. Gli episodi purtroppo hanno segnato la partita". Tocca a Zanni: "Sono contento per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra e per la vittoria che era molto importante". Infine flash da capitan Broso: "Quando proviamo certe situazioni in allenamento e poi la domenica ti vengono sei doppiamente felice".

s.c.