Abbonamenti Carpegna Prosciutto: prima fase chiusa a quota 1.750 a Pesaro

Si è aperta ieri la seconda fase della campagna abbonamenti della Carpegna Prosciutto. La prima fase ha chiuso venerdì sera a quota 1.750 e adesso si aspetta la carica dei nuovi, o di quelli che magari hanno aspettato di avere il quadro completo della piantina del palas, dopo le conferme, per cambiare posto.

Sarà possibile abbonarsi sino all’inizio del campionato e probabilmente, come d’abitudine, sino alla vigilia della prima in casa, che si disputerà l’8 ottobre contro la Reyer Venezia. Di sicuro a dare una bella spinta alla campagna 202324 c’è l’abbassamento dei prezzi del 10%, ma anche la possibilità di rateizzare l’abbonamento grazie all’iniziativa della Banca di Pesaro. Molti stanno approfittando della promozione ‘Porta un amico’ che consente di avere uno sconto del 10% sul prezzo della tessera sia al vecchio che al nuovo abbonato. Come sempre molto apprezzata anche la promo ’Family’ dove lo sconto del 10% viene applicato per ogni membro del nucleo familiare esibendo lo stato di famiglia. Da quest’anno si aggiunge anche la promo ‘Casa VL’: ad ogni abbonato della stagione 202324 alla piscina "A.Facchini" di via Togliatti sconto del 10% sulla tessera del basket ed in regalo la cuffia griffata. A tutti gli abbonati verrà poi regalato una sciarpa che richiama al marchio Vuelle ma anche a Pesaro, capitale della cultura 2024.

E c’è chi torna al palazzo dopo tanto tempo: "Non facevo l’abbonamento da una quindicina d’anni – dice Andrea, in fila da Prodi Sport -. Mi è tornata voglia l’anno scorso, sono venuto a vedere alcune partite, mi sono divertito e così ho deciso che valeva la pena rifare la tessera per l’intera stagione. Non ho visto nessuna amichevole quindi non posso giudicare ancora la squadra ma ho fiducia: mi piace il coach e penso che possa trasmettere compattezza al gruppo".

e.f.