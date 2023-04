Abisso Vis, i Lupi sbranano un fantasma

3

VIS PESARO

0

(3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini (27’ st Redolfi), Bonini; Morelli, Bontà, Rosaia (16’ st Vitale), Spina (27’ st Corsinelli); Arena; Vasquez (33’ st Arras), Di Stefano (27’ st Nicolao). All. Braglia. A disp. Greco, Semeraro, Bulevardi, Tazzer.

VIS PESARO (3-4-1-2): Campani; Rossoni (1’ st Zoia), Gavazzi, Gega; St Clair, Valdifiori (35’ st Sanogo), Coppola (1’ st Gerardi), Aucelli (29’ st Astrologo); Di Paola; Fedato, Pucciarelli (29’ st Garau). All. Franzese (Brevi squalificato). A disp. Farroni, Ghazoini, Ngom, Nina, Parodi.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Reti: 12’ pt Morelli, 3’ st e 19’ st Spina.

Note - Spettatori 977 (107 da Pesaro); ammoniti Rossoni, Rosaia, Aucelli, Bontà, Fedato; angoli 4-3; recupero 2’ + 3’.

Un fantasma di squadra si aggira per la serie C. Ed è la Vis. Ripiombata nella mediocrità assoluta dopo il guizzo di Fermo, e ormai inchiodata definitivamente in zona playout con il fardello di numeri da retrocessione diretta: peggior attacco di tutta la categoria, difesa giù di lì, cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Quanto a possesso palla, capacità di costruzione, tiri in porta, sorvoliamo. Con il Gubbio, poi, cifre ancor più impietose: 10 a zero per i Lupi negli ultimi tre confronti. Arena, Spina e compagni, già forti di loro, assurgono al ruolo di autentici fenomeni contro la difesa biancorossa. Il primo ispira, il secondo firma una doppietta, dopo che Morelli aveva aperto le danze. Morelli e Spina peraltro a segno già all’andata (0-4). A dispetto dell’importanza della gara, la prestazione è da annoverare tra le peggiori della stagione. La Vis, come molte altre volte, si fa infilare subito, per oltre un tempo non mostra la minima capacità di reazione, anzi viene ulteriormente schiacciata.

E nella ripresa, quando cambia modulo e due uomini e prova ad alzarsi un po’ per combinare qualcosa, si fa infilare senza pietà. Il risultato è la fotografia dell’abisso che c’è tra una squadra che gioca palla a terra, muove tutte le pedine, sale con i triangoli e vince i duelli individuali (quello di Morelli con Aucelli uno dei più importanti) e un’altra capace solo di rilanci approssimativi in avanti. La mollezza difensiva fa il resto: il primo gol, da palla inattiva, è frutto di un cross di Arena sul quale Rosaia fa la torre, Campani rintuzza alla meno peggio e Morelli fa comodo tap-in. Il raddoppio è un dialogo stretto in area tra Di Stefano e Spina, con quest’ultimo che sterza e scarica il sinistro nell’angolo. Il terzo è un uno-due di Arena con Di Stefano, con scarico per la rasoiata di Spina. A 24 minuti dalla fine, è già tutto finito e si sta in campo per onor di firma. Tutto molto bello per il pubblico di casa e piuttosto irridente per la Vis. Nel conto anche una traversa del nuovo entrato Vitale.

Fino all’89’, la Vis ha calciato in porta una volta sola, centralmente con Fedato. Poi arriva qualche altro tentativo con i nuovi entrati, per gentile concessione degli umbri. La 16ª sconfitta stagionale rende ormai fuori portata la quota salvezza diretta (- 5). Buon per Pesaro, l’ultimo posto rimane distante. Conquistare la migliore posizione playout rimane l’unico obiettivo, la gara con l’Imolese di giovedì al Benelli è una delle ultime possibilità di far punti.