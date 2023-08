Accordo raggiunto a Pesaro con Sixtus Italia: Carpegna Prosciutto e Fip si avvalgono di materiale medico sanitario

La Carpegna Prosciutto ha raggiunto un accordo con Sixtus Italia, azienda leader da quasi cinquant’anni sul mercato nella distribuzione diretta alle società sportive di prodotti destinati alla salute ed al benessere fisico, utilizzati anche dalla Fip: dai bendaggi al taping, ma anche ai dispositivi elettromedicali come la crioterapia. In passato, a fine anni ‘80, Sixtus era già stata fornitore di materiale medico sanitario dell’allora Scavolini Basket che anche in quell’epoca vedeva la presenza all’interno del proprio staff del dottor Piero Benelli.

"Grazie a questa partnership il nostro staff sanitario avrà a disposizione un nuovo e qualificatissimo riferimento – dice Benelli – che si aggiunge a quello del progetto Vuelle Medical Lab tendente a migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi del team medico e fisioterapico per le esigenze di prevenzione, allenamento e riabilitazione della squadra".