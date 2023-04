Acqualagna e Maior match fra arrabbiate

Prima categoria (girone A). Si giocano sei partite valevoli per l’undicesima giornata del girone di ritorno (ore 16).

Falco Acqualagna-Maior. Entrambe vengono da una sconfitta e quindi vogliose di rifarsi soprattutto per la classifica, la Falco infatti è seconda a un punto dalla capolista Pergolese e la Maior è in zona playout.

Athletico Tavullia- Osteria Nuova. I padroni di casa vorranno incamerare il massimo per rimanere o se possibile migliorare la propria posizione nella zona dell’alta classifica.

Le altre gare. Nuova Real Metauro-Laurentina. Pesaro calcio- Avis Montecalvo, qui si gioca alle ore 14,30. Real Altofoglia-Mercatellese; S. Veneranda- Vismara

Domani si giocano le restanti partite: Audax Piobbico-Tavernelle, in palio punti salvezza. Pergolese- Lunano, qui i punti valgono per i quartieri alti (foto Luca Montanari della Pergolese, 19 gol, capocannoniere del girone A di Prima categoria). Si gioca alle ore 15. In Seconda categoria il programma odierno (ore 16) prevede le seguenti partite: Avis Sassocorvaro- Monte Cerignone Valconca; Ca Gallo-Casinina; Carpegna-Viridissima Apecchio (ore 15); Peglio-Atletico Luceoli; Piandirose-O. Macerata Feltria; S.Cecilia Urbania-Isola di Fano; Vis Canavaccio-Valfoglia Tavoleto. Domani ore 16: Vadese-Schieti. Due squadre in corsa per obiettivi diversi.

Girone B: Arzilla-Trecastelli (ore 14,30); Atletico River Urbinelli-Pontesasso (ore 16); Cuccurano-Torre San Marco (ore 16); Della Rovere-Usav Pisaurum (ore 16); Real Gimarra- Hellas Pesaro (ore 16); Marottese Arcobaleno-Csi Delfino Fano (ore 15); Muraglia- Monte Porzio (ore 14,30); Villa Ceccolini-Senigallia (ore 14,30).am.pi.