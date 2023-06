Activa Kombat, 2 Bronzi per la Coppa Italia al Foro Italico di Roma

Altre medaglie per l’Activa Kombat che porta a casa due bronzi dalla Coppa Italia disputata al Foro Italico di Roma con le rappresentative regionali. La ’Dream Cup’ è, con i campionati Italiani individuali, la competizione di maggior rilievo della stagione sportiva dove ogni regione seleziona i migliori atleti tra cadetti, junior e senior, per ogni categoria di peso. Nella squadra marchigiana, composta da 30 atleti selezionati dai tecnici, erano presenti 5 atleti della società pesarese: Lorenzo Cataffo, Fabio Sianu, Elisabetta Badioli, Alessandro Frattesi e Marco Loda. A conquistare le medaglie sono stati la campionessa italiana in carica Elisabetta Badioli nella categoria Junior -52, e Alessandro Frattesi nella categoria Senior -68. Sorteggi tosti per i due portacolori della Kombat, che escono perdendo di misura coi vincitori della Coppa Italia: tengono bene tutte le riprese, ma non riescono a dare la spinta decisiva per aggiudicarsi la finale. Cataffo (cat junior -55) perde ai quarti contro il vice campione europeo ma dimostra una crescita importante; Sianu si trova contro agli ottavi il vice campione italiano, parte sottotono, riesce a riprendere il match ma nel finale non chiude l’incontro. Mentre Loda (cat Cadetti -49kg), cintura rossa alla prima esperienza in Coppa Italia, disputa un buon incontro, ma si trova davanti atleti di esperienza internazionale ed esce agli ottavi. Nella squadra marchigiana, che rientra con 2 ori, 3 argenti e 7 bronzi, era presente come tecnico per la squadra Senior il Maestro Luca Fontana.

e.f.