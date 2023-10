Ad Acqualagna duello senza reti

acqualagna

0

san costanzzo

0

: Gori, Arradi, Foresto, Marcucci (45’ st Lupini), Ciampiconi M., Renghi, Cazzola, Stefani (43’ st Dimuccio), Ottaviani (30’ st Carloni), Bartoli E., Ferraraccio (40’ st Bruscaglia). All. Salvi

SAN COSTANZO: Cavalletti, Polverari, Vincenzi, Passarini, Canapini (21’ st Palazzi), Mendy, Zepponi, Grussu, Benvenuti (37’ st Giraldi), Zandri (35’ st Rivelli), Nimis (21’ st Catalano). All. Crespi

Arbitro: Rossetti di Ancona

Finisce a reti inviolate il primo incontro ufficiale della storia tra le due squadre. Al 4’ Ferraraccio ci prova dalla distanza, para il portiere in tuffo. All’8’ occasionissima degli ospiti con Benvenuti che in area, di destro, calcia sopra la traversa. Al 40’ Falco vicina al gol: punizione tagliente di Bartoli in area, Marcucci per poco non trova la deviazione. Nella ripresa si vede una Falco migliore che il primo tempo: Ottaviani serve in area Marcucci che però calcia debolmente. Al 62’ cross dalla sinistra per la testa di Stefani, palla di poco alta sopra la traversa. Quindi punizione dal limite per gli ospiti ma il tiro è alto.