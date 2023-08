Addio a Barlucchi, anima senese

L’immagine ormai storica è quella della Vuelle Butangas della stagione di serie A 1969- 1970. Lui è il secondo accosciato da sinistra con la maglia numero 12. Alfredo Barlucchi, classe 1940, senese puro sangue, ingegnere, al suo secondo anno con la maglia pesarese. Ala piccola dal fisico possente, aveva giocato anche a Siena, Bologna, Milano e Cantù, oltre a vestire svariate volte la maglia azzurra.

Giocatore bravo, leale e combattente; persona intelligente, simpatica e di antico garbo ed educazione come era dato di vederne poche, è rimasto sempre legato a Pesaro e ai suoi compagni di allora e a tutto il mondo del basket italiano anche dopo essere tornato nella sua Siena. Barlucchi è morto l’altro pomeriggio in un tragico quanto incredibile incidente occorsogli in campagna mentre svolgeva lavori agricoli su un suo terreno, incidente che ne ha procurato il decesso per dissanguamento. Un ricordo grato e un abbraccio simbolico vanno alla sua famiglia da parte di tutti i suoi compagni di squadra di allora e dei vecchi tifosi pesaresi di basket che ebbero modo e fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo. f.b.