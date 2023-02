Addio al grande Wilbur Holland Fu la bestia nera di D’Antoni

E’ scomparso a soli 70 anni uno degli americani rimasti più impressi nell’immaginario collettivo dei tifosi biancorossi: perché Wilbur Holland, a Pesaro per una sola stagione in maglia Scavolini - l’8081 - segnò la linea di demarcazione fra gli spareggi salvezza dei due anni precedenti e i sogni di gloria agli albori, con una regular-season vissuta al vertice e la prima partecipazione ai playoff, usciti poi al primo turno con la Virtus.

Soprattutto, Wilbur era la bestia nera di Mike D’Antoni, il celebre play del Billy, che sconfisse in tutte e tre le partite di quella stagione, andata, ritorno e fase a orologio, con la prima storica vittoria colta dalla Vuelle sul campo di Milano. In coppia con Roosvelt Bouie, fu compagno di squadra di Walter Magnifico, appena arrivato in città ed esploso ad alto livello a soli 19 anni anche grazie a lui.

"L’Università di New Orleans Athletics ha il cuore spezzato per la perdita di Wilbur Holland all’età di 70 anni" scrive il sito del suo college. Era nato l’8 novembre 1951 a Phenix City, in Alabama ed è scomparso il 15 ottobre scorso. Alla South Girard High School, era stato uno straordinario atleta, eccellendo sia nel basket che nel baseball. Frequentò poi il Morristown Junior College nel Tennessee ma nel ’73 si trasferì all’università nota all’epoca come LSUNO. Dopo la laurea, fu selezionato al draft dagli Atlanta Hawks diventando il primo del suo college a giocare nella Nba. Nei suoi quattro anni fra i ’pro’ Holland ne ha giocati tre da titolare nei Chicago Bulls. Poi il trasferimento in Europa per altre quattro stagioni di successo prima di ritirarsi e tornare nel suo stato d’origine, la Georgia, nel 1984. Nel ’90 era stato inserito nella New Orleans Athletics Hall of Fame e nel 2002 nella Louisiana Basketball Hall of Fame.

