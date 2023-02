Addio al primo presidente dei "giaguari"

C’è stato un tempo in cui Pesaro aveva una squadra di basket in carrozzina, oggi sport paralimpico. Ilvano Bernardi, il primo presidente di quella squadra, una delle prime nate in Italia, è scomparso a 68 anni. Dopo l’incidente in moto che lo rese paraplegico a 17 anni, avrebbe dovuto essere un giocatore ma preferì impegnarsi a livello dirigenziale. La sua abitazione in via Terenzi era il luogo abituale delle riunioni societarie. Una squadra di ragazzi, tutti della nostra provincia, nata dalla tenacia e dalla lungimiranza, con la prospettiva di dare loro uno sbocco sociale. C’erano molte difficoltà per via dei costi, una carrozzella dalle caratteristiche speciali costava tre milioni di lire e non era facile reperire i fondi. Ma furono trovati e nacque l’Associazione sportiva Giaguaro. Primo campo via Nanterre, con allenamenti dalle 22 a mezzanotte agli ordini di Santo Rossi, il primo allenatore, e la Banca popolare pesarese sponsor. La prima partita ufficiale fu un disastro: 75 a 1 contro il Santo Stefano e nel primo campionato arrivarono solo 3 vittorie su 12.

Ma il seguito fu entusiasmante: in quattro anni la scalata dalla promozione alla serie A1 e alcuni giocatori finiti in Nazionale, come Massimo Loppi. Al primo anno nella massima serie, la finale scudetto persa a Loano contro il S. Lucia Roma. Nei playoff 90-91 la delusione più grande: lo scudetto sfuggito contro Cantù (55-56) negli ultimi istanti. Poi il declino, a partire dall’anno successivo. Esperienze irripetibili, forse, ma resta il messaggio di Loppi: "Ai ragazzi disabili dico: avvicinatevi allo sport e tornerete a vivere un’altra volta".