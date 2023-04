Adriatica Cup, la seconda ondata In arrivo 350 squadre in città

Arriva la seconda ondata. L’Adriatica Cup ha numeri ancora più esagerati dei tornei di Pasqua, che pure avevano portato centinaia di ragazzi in città. Ma Peppe Ponzoni, alla 28ª edizione da organizzatore, ha spalle larghe per reggere l’urto di 190 squadre nel weekend dal 23 al 25 aprile e altre 160 dal 29 aprile al 1° maggio, per un totale di 25.000 presenze. Trenta fra palestre e palazzetti aperti per far giocare almeno 4 partite a ciascuna squadra iscritta: "Un puzzle complicato, ma sempre riuscito - assicura Ponzoni - grazie anche alla collaborazione col Comune e con Apa. In quest’evento lavorano circa 250 persone e usiamo 20 pullman per i trasporti". Già, perché molti giocheranno anche negli impianti di altri comuni, come sottolinea l’assessore allo sport Mila Della Dora: "C’è stata una grande disponibilità da parte di Gabicce, Gradara, Vallefoglia, Tavullia, Montelabbate, Montecchio, ma anche Cattolica e Misano. Siamo contenti, questo è un torneo consolidato che sosteniamo con passione: 350 squadre in totale con pacchetti per le famiglie che vogliono visitare i nostri luoghi". Come sempre gli alberghi pesaresi non sono stati sufficienti ad accogliere tutti: "Sono 28 quelli interessati dall’evento - dice Paolo Costantini di Apa - faremo di tutto per ospitare al meglio le comitive, con orari più flessibili, se vanno a casa contenti potranno riconsiderare Pesaro come meta di una vacanza". Tutta la fascia giovanile è coinvolta, dal minibasket all’Under 19, con squadre pesaresi presenti sia nel settore maschile (i Bees nel minibasket e l’Olimpia negli Under 19) che nel femminile (Esordienti dell’Olimpia). Tutti i ragazzi assisteranno domenica a Vuelle-Trieste e potranno visitare il museo del basket che apre i battenti il 22 aprile alla Pescheria.

e.f.