Agnese Cecconello sbarca alla Megabox "Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza"

"Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza a Vallefoglia: è un’occasione importante per puntare ancora più in alto". Sono le prime parole di Agnese Cecconello, 24 anni attaccante centrale di 190 centimetri, che ha ieri firmato per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, dopo aver disputato la scorsa stagione con la maglia di Cuneo Granda Volley. "Un’altra atleta giovane, nel giro della nazionale – fa notare il presidente Ivano Angeli -, che viene con noi con motivazioni forti, ha voglia ed entusiasmo: tutto ciò che serve per fare bene". La stagione che si è appena messa alle spalle è stata molto positiva: in regular season ha effettuato 344 battute, con 37 errori e 12 ace (efficienza 42%), 274 attacchi, 116 punti, 223 tocchi positivi a muro (48 dei quali a punto). Numeri e prestazioni che le sono valse la chiamata in Nazionale. Coach Mazzanti l’ha convocata nel gruppo che inizia la preparazione per la Volleyball Nations League 2023 e da questo ieri pomeriggio è presente al raduno di Lanciano (Chieti) per il primo collegiale che si concluderà il 14 maggio.

b.t.