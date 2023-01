"Al Fano serve un giovane con esperienza"

Ieri primo giorno di mercato dei professionisti, aperto ovviamente anche alla serie D, e il direttore sportivo dell’Alma Rino D’Agnelli nel pomeriggio era già a Milano. Segno che la società di via Toscanini è decisa ad operare ancora per irrobustire la squadra.

Direttore cosa sta cercando l’Alma? Il presidente Russo ha parlato dell’acquisto di almeno un attaccante under…

"Stiamo valutando insieme al presidente Russo, al vice Mattucci e a mister Mosconi col suo staff se indirizzarci verso un attaccante oppure verso un giocatore di fascia, considerato che Mancini, difensore di sinistra, entro gennaio andrà quasi sicuramente via".

Visto che Mancini è un 2005, non sarebbe meglio quindi cercare un classe 2004 che rimpiazzi la sua assenza, considerato che in D è obbligo schierare un 2001, 2002, 2003 e 2004 o superiore?

"Questo certamente, però la scelta migliore per noi dovrebbe ricadere su un giovane che ha già avuto un’esperienza, anche seppur minima, con la prima squadra in Serie C, che abbia già qualche presenza tra i professionisti o in Serie D, piuttosto che un ragazzo proveniente dalle formazioni Primavera".

Nell’ultima classe di impiego il Fano non ha molte opzioni, ci sono i 2004 Malshi e Brunetti e i 2005 Paszynski e il portiere Tommasino…

"Ripeto, si sta valutando l’intera questione. E la riflessione dovrà essere ponderata e a largo raggio, partendo dalla considerazione che dobbiamo trovare assolutamente un giovane più forte o almeno forte quanto i nostri ragazzi, altrimenti l’operazione sarebbe del tutto inutile. Preferiremmo in questo caso valorizzare i nostri giocatori".

C’è un mese di tempo, fino al 31 gennaio prossimo il mercato non chiude, ma voi vi siete dati una scadenza oppure aspetterete gli ultimi giorni?

"Vediamo. L’importante è non farci prendere dalla fretta, col rischio poi di fare scelte sbagliate. Certamente è interesse nostro chiudere l’operazione quanto prima se si presentasse l’occasione, ma non vogliamo lavorare con l’ansia addosso di dover fare tutto e subito ad ogni costo".

Insomma c’è da aspettarsi almeno un nuovo arrivo?

"Teniamo ben presente che il gruppo è già migliorato con l’arrivo di Urbinati che è un giocatore di qualità che può ricoprire diversi ruoli. Un over di consumata esperienza. Adesso cerchiamo di compensare la partenza di Mancini. Si tratterà dunque di mettere tutte le frecce possibili in funzione di quelli che sono i nostri obiettivi che non sono cambiati all’inizio del nuovo anno rispetto a quelli che ci siamo dati alla partenza del campionato. Per cui faremo le operazioni necessarie tenendo ben presente questi concetti e rispettando l’altro parametro che è il rapporto qualità prezzo".

Intanto il Fano ha ripreso questo pomeriggio la consueta preparazione settimanale che lo porterà domenica ad affrontare in casa il Team Nuova Florida.

Silvano Clappis