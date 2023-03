Al Montefeltro in scena il derby più sentito L’Urbino affronta la diretta rivale Atletico Gallo

Urbino- Atletico Gallo. Uno dei derby più sentiti e in questo caso utile per la classifica di entrambe (3 i punti di differenza tra le due compagini) va in scena oggi al ‘Montefeltro’ di Urbino. Si inizia con mezzora d’anticipo (ore 14,30). "Partita tra due squadre che stanno giocando un buon calcio- osserva alla vigilia il dg dell’Urbino Ivan Santi- L’Atletico Gallo è in un momento di forma strepitoso viene da una vittoria importante ottenuta con l’Atletico Ascoli primo in classifica. Ai cugini del Gallo non manca nulla per puntare al primo posto. Anche per noi sarà una partita importante perché una vittoria ci proietterebbe dentro la zona play off che i ragazzi meritano per il grande impegno che mettono ogni domenica. Speriamo di recuperare qualche acciaccato ma chi scenderà in campo darà il massimo perché il derby è sempre una partita particolare". "Un derby importante- dice il diesse Francesco Amati- ci giochiamo tutte e due, posizioni importanti in classifica generale, la nostra squadra ha lavorato bene in settimana ed è pronta ad affrontare questa gara. Puntiamo chiaramente a cogliere il massimo del risultato anche se conosciamo il valore dei nostri avversari, la squadra di Gastone Mariotti ha infatti giocatori...