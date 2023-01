Al palas sarà ancora basket city?

Quattromila, cinquemila, seimila spettatori? Uno degli aspetti di lettura interessanti che propone il match di domani contro Treviso è anche questo: vedere quanta gente affluirà al palasport. Quanto cioè la gasatura che ha avuto il suo apice nel match contro la Segafredo, ha ancora effetto. Perché gli abbonamenti reali sono molti meno di quello che ha certificato il botteghino nel corso degli ultimi incontri di campionato. Perché al palasport si è rivisto anche una parte di quel popolo che aveva smesso di seguire la pallacanestro da ormai qualche anno. Un recupero di vecchi appassionati che hanno ingrassato i conti perché contro la Virtus si sono toccati i 115mila euro di incasso, una cifra che occorrere andare indietro negli anni per rivedere. Musica per il cassiere anche alla luce dei lamenti che si sono sempre avuti e succeduti soprattutto quando si è giocato a porte chiuse. Una situazione che ha fatto mancare circa 400mila euro dai conti finali.

Tanto che se non interveniva Pizza per coprire le spese per l’ala-pivot baltica sarebbe stata un’altra annata di quelle dove toccava soffrire fino all’ultima secondo dell’ultima giornata di campionato per capire se si ripartiva dal piano di sotto, e cioè quello della A2, oppure ancora tra i grandi club del campionato. Certamente questi ultimi tre anni con il duo Repesa-Banchi-Repesa ha certificato una cosa: che con allenatori di prima fascia le carte in tavola cambiano e la costruzione delle squadre è diversa. Anche quest’anno si è avuta la riprova perché Repesa è andato a pescare una serie di giocatori sconosciuti che stanno rendendo e soprattutto è stato creato un gruppo molto coeso che sta portando risultati. E con i risultati sta facendo tornare al palasport anche quelli che avevano detto addio al basket delusi dalle prestazioni e dai risultati ottenuti negli ultimi anni.

La gara contro Treviso sarà una specie di cartina di tornasole per capire se il ‘palloncino’ si è sgonfiato oppure le aspettative restano.

Una gara quella che è alle porte che ha diversi lati di lettura. E non secondari.