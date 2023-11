Alex Silvestri, 7 gol in 7 partite

Un gol a partita: 7 gare e 7 reti (5 in campionato e 2 in coppa). Questo lo score di Alex Silvestri 43 anni, bomber per antonomasia, capocannoniere del girone A di Terza categoria, esempio di longevità sportiva e di serietà. Dopo aver indossato la maglia della squadra del suo paese (l’Audax Piobbico) in 509 occasioni e aver segnato 161 volte, quest’anno è andato a a Borgo Pace. "Sono andato a Borgo Pace – spiega Silvestri – perché è andato ad allenare lì un mio amico (Stefano Scardacchi, ndr) di Piobbico, ha due anni più di me e ci conosciamo da una vita. Poi quando mi ha chiamato il presidente Alessio Ugolini ci siamo confrontati un paio di volte e la passione che ci mette nel portare avanti una società di un piccolo paese mi ha convinto a fare parte del gruppo. È il primo anno che gioco in Terza categoria, e del Borgo Pace mi ha sorpreso la serietà che c’è nella società e nei giocatori. Dopo 5 partite di campionato abbiamo 9 punti, abbiamo perso le prime 2 partite ma adesso veniamo da 3 vittorie consecutive. A livello personale sta andando molto bene, ho fatto gol in tutte le prime 5 giornate e nelle 2 partite di Coppa. Ho sempre come portafortuna i miei parastinchi con i quali ormai gioco da 26 anni". "Per la vittoria del campionato – continua il bomber – ci sono squadra molto attrezzate come Pole, Vigor San Sisto, Piobbico 90 e Cagli. Noi speriamo di inserirci in questo gruppetto e raggiungere i play-off. Mi piace ancora troppo giocare e finché il fisico regge vado avanti, poi vorrei provare ad allenare. Facendo i turni al lavoro a volte faccio fatica ad allenarmi con la squadra, ma la passione che ancora a 43 anni ho mi porta ad allenarmi da solo la mattina". Se vedete all’alba uno che corre intorno a Piobbico, questo è Silvestri. Insegue il gol e ci riesce. Amedeo Pisciolini