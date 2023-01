Alice delle meraviglie adesso è Mondiale

Alice sul tetto del mondo. La Pagliarini ha esordito nei 60 metri indoor con il botto, vincendo il meeting nazionale di Ancona e battendo in finale la figlia d’arte Larissa Iapichino. Dopo aver corso in batteria in 7.48 l’atleta fanese si è migliorata in finale a 7.46 stabilendo la migliore prestazione mondiale under 18 stagionale. Un tempo che è anche il primato personale, il record regionale assoluto, a soli 2 centesimi dal record italiano. Alice che è allenata dal papà Andrea, ha solo 16 anni e corre per l’Atletica Fano Techfem nella categoria Allieve. Ma non solo Alice perché anche il fratello Francesco ha esordito nella categoria superiore migliorandosi anche lui nei 60 metri di sedici centesimi. 7.01 è un tempo che lo colloca nelle prime 3 posizioni delle graduatorie italiane giovanili. Francesco ha 15 anni.

Alice, te lo aspettavi un risultato così?

"Al momento è la migliore prestazione mondiale dell’anno 2023. Mi aspettavo di correre forte perché mi sentivo bene, anche se posso fare ancora molto meglio. Domenica purtroppo c’è stato molto ritardo accumulato durante le varie gare e questo mi ha innervosito un po’ perché non si sapeva mai quando sarei dovuta partire e ha influito anche un po’ sulla partenza che, in entrambe le prove, non è stata delle migliori".

Ora punti a qualcosa di grande?

"Sabato 21 gennaio gareggerò di nuovo ad Ancona al meeting internazionale dove proverò a migliorarmi ancora. L’11 e il 12 febbraio parteciperò ai campionati italiani, sempre ad Ancona. E poi si comincerà con la stagione outdoor dove ci saranno appuntamenti importanti internazionali come gli Eyof Under 18 ovvero le Olimpiadi Giovanili Europee e i Campionati Europei Under 20".

C’è possibilità che tu vada ai prossimi Giochi Olimpici?

"Nulla è impossibile, anche se sono ancora molto giovane, dipenderà tutto dai risultati che avrò nel 2024".

Ti alleni anche con tuo fratello Francesco?

"Sì".

Chi vince?

"Lui, ma qualche volta anche io".

Il fatto che sei così veloce è difficile trovare compagne di allenamento?

"In allenamento corro a volte da sola oppure con i maschi, la maggior parte delle volte con mio fratello. Con i maschi intendo i ragazzi della categoria Assoluti che o corrono più o meno sui miei tempi oppure sono più forti e mi fanno da stimolo".

Studi al liceo artistico e corri. Quale è la tua giornata tipo?

"La mattina vado a scuola fino alle 14 circa. Alle 16 ho allenamento fino alle 18. Quando torno a casa mi risposo un po’, mi faccio la doccia e poi ceno. Dopo cena mi metto a studiare. Il fine settima invece che non ho allenamento, qualche volta esco con le mie amiche".

Quante volte sei stata convocata in Nazionale e quale è il tuo miglior risultato in azzurro?

"Due volte, Europei Under 18 e Eyof ovvero le Olimpiadi Giovanili Europee. Il mio migliore crono è stato 11’64 nei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 a Gerusalemme e sono arrivata quinta".

Quali sono gli obiettivi prossimi?

"Migliorarmi sempre di più".

Beatrice Terenzi