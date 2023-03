Alice Pagliarini brilla anche con la maglia azzurra Vince due gare e porta punti importanti all’Italia

Alice Pagliarini vince anche in Francia, brillando in maglia azzurra. Nell’impianto indoor di Lievin si è disputato il triangolare under 20 Francia, Italia e Spagna. Alice anche se è un under 18 è stata convocata con la nazionale under 20 perché prima nella graduatoria italiana anche nella categoria under 20. Ha vinto le due prove previste dei 60 metri portando punti importanti all’Italia. In questi due mesi ha portato a casa 2 titoli di campionessa Italiana under 18 nei 60 e 200 metri.