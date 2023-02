Alice vince il tricolore Francesco è sul podio

Corrono forte i fratelli Pagliarini ai Campionati italiani Indoor under 18 di Ancona nei 60 metri. Alice domina la gara, già in mattinata aveva vinto agevolmente sia la batteria che la semifinale, ma il capolavoro è arrivato in serata vincendo la finale, tagliando il traguardo a braccia alzate con il tempo di 7.46. Bravo anche Francesco che al primo anno nella categoria superiore sempre nei 60 metri si porta a casa una medaglia di bronzo, soltanto pochissimi millesimi lo separano dall’argento e tre centesimi dall’oro, 7.02 il crono finale. Non solo. Ancora medaglie pesanti per i due atleti fanesi nella seconda giornata di gare. Alice medaglia d’oro e campionessa italiana anche nei 200 metri , il suo crono di 24.16 è la seconda prestazione italiana di tutti i tempi a soli sette centesimi dal record italiano e la seconda prestazione mondiale dell’anno nella sua categoria. L’altra medaglia e questa volta d’argento è di Francesco sempre nei 200, unico atleta in finale al primo anno di categoria. "L’anno scorso ho vinto tanto, ma mi è mancato il titolo italiano – commenta Alice – per questo inizio di stagione sono felicissima perché ho centrato tutti gli obiettivi che mi ero prefissata, il record italiano nei 60 in 7.38 (il precedente era 7.44) e il titolo di campionessa italiana che ho conquistato sabato al palaindoor di Ancona. In più domenica è arrivata la ciliegina sulla torta, anche un po’ a sorpresa perché è una distanza che corro poco, il titolo Italiano anche nei 200 con il primato personale di 24.16.

Con questa prestazione nei 200 Alice arriva a nove centesimi dal record italiano, stabilisce la seconda prestazione italiana di sempre davanti a Dalia Kaddari e la seconda prestazione mondiale dell’anno ed è record regionale assoluto che apparteneva a Elisabetta Vandi in 24.26. "Domenica mi confronterò con le grandi ai campionati italiani assoluti che si terranno sempre al Palaindoor di Ancona, correrò i 60 con l’obiettivo di provare ad entrare in finale e poi l’11 marzo correrò a Lievin in Francia con la Nazionale in un quadrangolare Under 20".

Beatrice Terenzi