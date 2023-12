Alla festa di Natale brilla Cinciarini: "Voglio essere il leader della Vuelle"

La serata degli auguri della Vuelle all’Hotel Charlie diventa una serata di cambiamento. Nel caso specifico, un cambiamento importante che punta al raggiungimento di una salvezza complicata. Nessuno lo ha annunciato, ma la sua assenza alla festa ha confermato il cambiamento in regia. Non solo l’arrivo di Andrea Cinciarini, ma anche l’addio a Ray McCallum. A Pistoia il play americano non ci sarà, pare ormai destinato all’estero. Cinciarini invece c’era, contento della scelta fatta: "Sicuramente la Vuelle è un gruppo composto da bravissime persone. Sto conoscendo l’allenatore e ho capito cosa vuole. Ho visto la prima partita dalla panchina. Anche se è un periodo non facile – dice l’enfant du pays al rientro – , ma avere tanto pubblico al palazzo è una cosa molto bella, soprattutto per un pesarese come me. Sono parte di questa città. E voglio dare tutto me stesso. Voglio che ritorni l’entusiasmo, che si ottiene vincendo, ma anche giocando duro, tirando fuori la famosa tigna pesarese, che uno come me conosce bene". E ancora: "Siamo pronti ad affrontare una partita difficile. Contro una squadra che viene da quattro vittorie consecutive. Ma noi andiamo a Pistoria per vincere".

Non si nasconde Cincia, al ritorno vent’anni dopo: "Sono carico, voglioso e anche orgoglioso di vestire la maglia della mia città. Sono pronto, voglio essere un leader, aiutare i miei compagni a sentirsi meglio anche in campo. Credo che Buscaglia abbia detto una cosa molto giusta sul mio arrivo: ’Non dev’essere il salvatore della patria’. Si vince di squadra: dobbiamo fare passi avanti per riportare l’entusiasmo a Pesaro. Nel momento in cui è arrivata la proposta della Scavo, anzi della Vuelle, ho sentito dentro che era la scelta giusta". In molti sperano nella regia di Cinciarini. Altrettanti nella conferma dello sponso Carpegna Prosciutto. C’era Andrea Beretta l’altra sera: "Quest’anno ho vissuto la vittoria a Milano ed è stata una bella festa. Certo - dice - bisognerebbe avere una maggiore continuità di risultati. Credo che la società si stia muovendo per porre rimedio ai problemi emersi, ma il campionato è lungo". Chiude il presidente del Consorzio Franco Arceci: "Ringraziamo Andrea Beretta per essere ancora qui al nostro fianco - dice -. Sottolineo che l’ultima novità è l’entrata tra i consorziati del gruppo ’Sì con te’ che ha cento punti vendita tra Marche e Abruzzo e 420 milioni di fatturato".

Luigi Luminati