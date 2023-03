Allarme in casa Vuelle, si è fermato Totè

Non è fortunata la Vuelle quest’anno. C’è un’altra emergenza da gestire alla vigilia della delicata partita con Brindisi: mercoledì in allenamento Totè si è bloccato con la schiena ed è in dubbio per la sfida che vale il mantenimento del quarto posto. Non ci voleva, dato che il settore lunghi è già ridotto al minimo senza Mazzola. A questo punto, visto che non si gioca da tre settimane, magari Kravic potrebbe anche reggere un impiego maggiore dei 23,5 minuti di media giocati sin qui, mentre a dar fiato a Cheatham saranno i minuti tattici da n.4 di Delfino e anche di Charalampopoulos. Poi, chissà, magari Totè riuscirà a recuperare, ma questo si saprà eventualmente soltanto in extremis.

Intanto Repesa lavora con quelli che ha, mentre la società continua a scandagliare il mercato alla ricerca di uno straniero per cui valga la pena di tentare l’esperimento del turn-over. Non sembra infatti che la Vuelle sia interessata a Campani, liberato da Ferrara dopo il fallimento ed anche le voci sul n.4 americano della formazione estense, Andrew Smith, sembrano limitate ad un sondaggio col suo agente.

Domenica sarà più importante ritrovare i punti di riferimento abituali che nelle ultime partite hanno fatto più fatica, a partire dall’accoppiata Moretti-Rhakman che aveva fatto il diavolo a quattro e ultimamente è apparsa più in difficoltà. Se funzionano loro due, ai ritmi a cui ci avevano abituato, allora l’attacco biancorosso ha un’altra faccia. La crescita di Visconti, la costanza di Charalampopoulos, il ritorno a discreti livelli di Delfino possono essere le armi in più per questa seconda parte di stagione nella quale anche Tambone è atteso ad un rendimento più importante avendo ormai recuperato dall’infortunio. Deve insomma funzionare quel collettivo capace di viaggiare a 86 punti di media e di segnalarsi come la 4ª squadra che tira meglio da tre punti in serie A (col 37,5%), 5ª nel totale tiri. Si può far meglio dalla lunetta, dove si tirano i liberi col 74%, non capitalizzando a dovere i tanti falli subìti, che vedono Moretti e compagni al 4° posto.

Un’altra statistica che finora ha consentito a Pesaro di fare così bene è il saldo perse-recuperi: pochi i palloni gettati al vento (11,3 di media, 3ª formazione a sprecare meno), tanti quelli recuperati, graduatoria dove la Vuelle è 4ª (7,3 di media). Bisogna invece migliorare assolutamente è a rimbalzo, dove la Vuelle è penultima. Ultimamente anche la difesa ha dato qualche segno di cedimento ed infatti nella graduatoria dei punti subìti oggi la Carpegna Prosciutto è scivolata al 14° posto con 84,7 punti di media concessi agli avversari. La difesa di Brindisi fa un po’ meglio concedendo 82,4 punti di media mentre l’attacco della Happy Casa funziona abbastanza, con 81 punti segnati di media (9ª in serie A). Quella di Vitucci è la squadra che spreca meno, con sole 10,3 palle perse di media, un dato che può incidere sulle partite.

Elisabetta Ferri