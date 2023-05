All’astronave sfida senza domani: la Vuelle per allungare la serie Milano per approdare in semifinale

Ancora una. E’ questo che i tifosi sognano per stasera (ore 20, diretta su Eurosport 1) quando si alzerà la palla a due della terza sfida con Milano. L’Armani vuole chiudere i conti e guadagnare in fretta la semifinale per riposare e prepararsi bene ad una sfida certamente più impegnativa, mentre il desiderio della Vuelle è di allungare la serie alla quarta partita e regalarsi un premio per la bella stagione disputata. Nelle prime due Pesaro è stata messa pesantemente in soggezione perciò la fiducia di poter competere si è incrinata, ma anche nell’ultima giornata di regular-season sembrava impossibile realizzare un miracolo che alla fine si è concretizzato.

"Sappiamo bene cosa ci attende stasera - dice il vice di Repesa, Bruno Savignani -: una partita molto difficile contro una squadra di grande livello, come visto nei due match giocati a Milano. Dovremo cercare di pareggiare l’intensità e l’aggressività dei nostri avversari per provare a competere senza concedere loro canestri facili e limitando le palle perse. Il pubblico sarà il sesto uomo in campo, ci attendiamo tanti tifosi pronti a sostenerci per aiutarci. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci per gara3 ma abbiamo lavorato dal punto di vista tattico per provare a colmare il gap emerso nelle prime due partite".

L’uomo chiave, che ha cambiato il volto di un’Olimpia che a un certo punto della stagione pareva in crisi, è Napier: "Credo mi sia stato dato troppo credito per l’inversione di rotta: questa squadra aveva talento anche prima che arrivassi io - ha detto il play - . L’unica cosa che ho fatto è stata giungere qui con la fiducia di uno che non aveva perso troppe partite. Quando si perdono un paio di gare qua e un paio là, la fiducia scompare. Io sono approdato qui entusiasta di poter giocare e credo che questa sia la cosa più importante che ho portato assieme alla comprensione del gioco. Credo di essere arrivato in un momento in cui avevano bisogno di qualcuno che li facesse sentire sé stessi e gli desse fiducia ". Sembra poco, ma in realtà è tutto, tanto che Pangos al quale Milano aveva affidato il timone a inizio stagione, oggi guarda la squadra dalla tribuna.

Oggi, intanto, Ettore Messina diventerà l’allenatore con più gare di playoff all’attivo con 120 panchine, superando Carlo Recalcati a quota 119 e Jasmin Repesa (che stasera arriva a 104), Piero Bucchi (che salirà a 97 domani sera) e Valerio Bianchini (93). Sono 80 le vittorie in post-season per Messina in carriera, che era già in testa alla classifica degli allenatori più vincenti nei playoff con 78 prima di iniziare la serie dei quarti di finale contro Pesaro. Che stasera vorrebbe rovinargli la festa.

